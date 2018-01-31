«Коробит, что мы сдаем деньги на садик, который считается бесплатным» 22 31.01.2018, 17:52

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Родители и воспитатели о взносах в детсадах.

Пока дошкольное образование в Беларуси позиционируется как бесплатное, в детских садах страны семьи закупают канцелярию для занятий и собирают деньги на замену окон в учреждении, где ребенок проводит немалую часть своей жизни. The Village Беларусь о том, на что идут добровольные взносы и как к этому понятию относятся родители и работники детсадов.

«Немного коробит, что мы сдаем деньги на садик, который считается бесплатным»

Максим, инженер, многодетный отец, двое из троих детей ходят в детский сад:

— За пребывание одного ребенка в садике мы платим стандартные 60 рублей в месяц — на питание. Но кроме этого есть и дополнительные траты — добровольные попечительские взносы.

К примеру, в начале года мы традиционно приобретаем для детей санитарно-гигиенические принадлежности. Также по 40 рублей с ребенка в год мы сдаем на нужды вроде закупки канцелярии и сансредств, на подарки к Новому году детям и другое. Иногда в садике требуется ремонт: из последнего, что я помню — собирали по 50 рублей на замену окон. Заметил странную вещь: в группе, где занимается старший ребенок, от нас требовали по пачке бумаги на малыша. Конечно, это мелочь, но я не знаю, зачем так много — он столько не израсходует.

Для оплаты попечительских взносов нам ежемесячно дают расчетники — это делается официально, через ЕРИП. Потому мы всегда знаем, на что пойдут наши деньги.

В ремонтах за счет родителей есть свои плюсы. Самый главный из них — понимание того, что ребенку в детском саду будет комфортнее. Кроме того, администрация всегда с благодарностью относится к нашим вложениям. К примеру, для старшего ребенка мы и в садике, и в школе скидывались на замену окон — зато в течение всего времени обучения поборов больше не было.

Конечно, немного коробит, что мы сдаем деньги на садик, который считается бесплатным. Но мы с семьей хорошо понимаем, что финансирования может не хватать.

«Материальные вложения родителей контролируются слишком тщательно»

Ольга, фотограф, многодетная мать, входит в попечительский совет детского сада, в который ходят двое из троих ее детей:

— Сейчас законы и правила для детских садов очень строги — администрация старается не оставлять без внимания ни одной мелочи. Думаю, раньше было больше случаев, когда родители давали взятки за то, чтобы их ребенка взяли в сад. Сейчас запрещено даже приносить в группу ненужные дома игрушки — считается взяткой.

Помню, несколько лет назад моей знакомой поставили ультиматум: ее ребенка возьмут в ближайший к дому сад, только если она купит туда кастрюлю литров на 20. Кастрюлю она искала очень долго — все-таки в обычном магазине такую большую не найдешь. Еще помню случай с родственницей, когда ее ребенка в сад брали только при условии, что она устроится туда работать нянечкой. Хотя этот момент был законодательно оправдан: детям сотрудников место в садике предоставляется в первую очередь. Сейчас родитель всегда прав — такова политика дошкольного учреждения. И наша заведующая остерегается даже, казалось бы, безобидных инцидентов, из-за которых у сотрудников могут возникнуть проблемы.

Недавно родителей попросили принести по пачке гигиенических салфеток для детей, и одна мама купила очень маленькие. Воспитательница сфотографировала их и разместила в вайбер-группе, приписав, что такие салфетки приносить не нужно — размер в этом случае имеет значение. Сразу после этого заведующая собрала сотрудников и попросила не провоцировать родителей.

Материальные вложения родителей контролируются слишком тщательно. Если на эти деньги покупается банка лака — устраивается тендер среди производителей, выбирается лучший в соотношении «цена–качество». В итоге покупка этой банки лака затягивается на неопределенный срок. Я вхожу в состав попечительского совета и всегда в курсе, на что родители сдают деньги. В год мы собираем по 40 рублей на воду, по 10 — на корм животным, которых завели в группе. В прошлом году сдавали по 10–15 на ремонт. Никто не заставляет родителей платить — все на добровольной основе. Потому, наверное, в каждой группе есть хотя бы одна семья, которая принципиально не сдает деньги и не участвует в жизни сада. Лично я считаю небольшие материальные вложения со стороны родителей в сад нормой. Все же там ребенок находится даже больше времени, чем дома, и хочется создать ему лучшие условия.

Пусть государство само обеспечит их элементарными вещами

Анна, метролог, мать двоих детей, один из которых ходит в сад:

«Если что-то действительно необходимо приобрести в детский сад, то я за. Только меня удивляет, что все денежные поборы отменили официально, и теперь это все делается скрытно. Если государство считает, что не надо родителям материально помогать детским садам и школам, то пусть само обеспечит их элементарными вещами, такими как туалетная бумага, салфетки, мыло и так далее. Нет такой возможности? Тогда к чему ограничения?..

Положительно отношусь к тому, что просят наши воспитатели, в честности которых я уверена, и заведующая — она не устает напоминать, что взносы добровольные. Но муж категорически против сдавать деньги на детский сад, а не в группу. Поэтому пару раз мы отказывались. К примеру, после того как мы за свои деньги поменяли окна в группе, вкладывать средства в их покупку для всего учреждения не хотелось.

Среди трат, которые лично я не считаю необходимыми — кинопроектор, который хотела купить заведующая. И еще шесть пособий для занятий, три из которых одинаковые по направлению и тематике — думаю, можно было бы обойтись и одним из них.

«Я прошу принести салфетки и ватные палочки. Это поборы?»

Татьяна, педагог-дефектолог, работает в детском саду санаторного типа:

— Для родителей обязательна плата только за питание. У нас сад санаторного типа, потому выходит немного дороже классических 60 рублей — в рацион детей обязательно входят фрукты, также у нас есть рыбный день и другие особенности, не характерные для стандартных дошкольных учреждений.

Денег, выделенных государством, часто не хватает, и мы сами зарабатываем на некоторые нужды. Я, например, провожу дополнительные занятия с детьми, за которые мне не платят — все заработанное тратится на сад.

Сборами денег с родителей мы стараемся не злоупотреблять. Однако иногда приходится прибегать к их помощи. Ориентировочную сумму взносов определяет попечительский совет, в который входят родители и сотрудники детского сада. Когда решение принято, составляется официальный документ, под которым все присутствующие ставят подписи. Рамок для суммы взноса не ставим и вообще денег ни от кого не требуем.

Иногда родители сами решают приобрести что-то. Несколько лет назад они купили за свои деньги проектор и ноутбук для сада. Эту технику мы до сих пор используем в организации детских праздников и других активностях.

Детям, семьи которых испытывают материальные затруднения, мы стараемся помогать. Но иногда малообеспеченные семьи начинают относиться к поддержке как к должному, требовать еще и еще…

Для подарков на Новый год есть две схемы. Либо семьи самостоятельно покупают его для своего ребенка, либо попечительский комитет собирает деньги с родителей и дарит всем детям одинаковые подарки. В первой схеме есть один большой минус — материальное положение у семей разное: кому-то родители решают подарить дорогую игрушку, а кому-то и вовсе не хотят ничего покупать. Разумеется, из-за этого у детей появляются обиды и конфликты. Потому мы всегда пользуемся второй, более гуманной схемой.

Вообще, я даже не знаю, что считать поборами, а что нет. В начале года я составляю список того, что мне нужно для занятий, отдаю родителям, и они решают, покупать или нет. То есть если в моих планах прорабатывать с ребенком определенные звуки, прошу принести салфетки и ватные палочки. Это поборы?

Детский сад существует по тем же законам, что и любое общество. В нем есть своя система управления, свои правила, достоинства и недостатки. Да, родители оплачивают питание, и иногда нам нужна их помощь, в том числе и материальная, для решения некоторых вопросов. Зато детские сады бесплатно предоставляют стирку белья, чистые полотенца, обслуживание техперсонала и многое другое. В том числе и само дошкольное образование.

«Просить родителей о материальной помощи всегда немного неприятно»

Анжелика Гончарик, заведующая ГУ «Ясли-сад № 8» г. Минска. В сфере дошкольного образования работает 34 года, из них 10 лет — в должности заведующей:

— Я рада, что сейчас родители повернулись лицом к дошкольному образованию, потому что раньше приоритетом была школа, а все, что до нее, считалось менее важным. Родители были не всегда осведомлены, что ребенок делает в детском саду.

Улучшать предметно-развивающую среду мы стараемся без сборов денег. Но иногда просить родителей о материальной помощи все же приходится. Это всегда немного неприятно. Но мы не делаем это часто, стараемся максимально использовать для своих нужд бюджетные и внебюджетные средства.

Деньги, которые мы собираем с родителей, идут на нужды конкретно их группы. Как и на что мы тратим их, семьи осведомлены: по итогам сборов составляется отчет, ставятся подписи — схема очень прозрачная. При покупке материалов мы всегда стараемся поддерживать беларуского производителя. Но если нужно купить импортный товар, мы устраиваем тендеры. Их организацией занимается Управление образования, в том числе оно устанавливает сроки их проведения. Лично у меня никогда не было претензий к их работе, все вопросы решались оперативно.

Делать взносы или нет — личный вопрос для каждого родителя. В нашем районе немало многодетных и малообеспеченных семей, и я всегда стараюсь входить в положение.

Я заинтересована поддерживать хороший имидж нашего детского сада. Потому у нас высокие требования ко всему коллективу — от уборщиков до педагогов.