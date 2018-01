Ученые научили косатку повторять человеческую речь 31.01.2018, 18:21

1,149

Фото: EPA

Это может быть ключом к изучению того, как дельфины общаются и взаимодействуют друг с другом.

14-летняя самка косатки по имени Вики, которая живет в аквариуме Marineland во Франции, научилась имитировать человеческую речь, пишет «Гордон».

Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом Proceedings of the Royal Society B. Вики родилась в неволе и постоянно привлекается к экспериментам учеными, изучающими поведение косаток. Вначале Вики выучили команде "повтори". Затем она научилась имитировать звуки причмокивания губами, скрипа и некоторые слова на английском языке (hello, bye-bye, one, two). По словам ученых, это первый известный случай обучения косатки внятному произнесению слов человеческой речи. Вики тратила от четырех до 17 попыток на то, чтобы выучить новое человеческое слово.

Лучше всего умеют имитировать человеческую речь попугаи. Косатки в дикой природе образуют группы, каждая из которых имеет свой диалект. Ученые считают, что их способность изучать новые звуки может быть ключом к изучению того, как они общаются и взаимодействуют друг с другом.