Андрей Стрижак: Блокировка «Хартии-97» - посягательство на права и свободы белорусов 2 31.01.2018, 18:29

Андрей Стрижак

Фото: Facebook

Нет ни малейшей причины для блокировки сайта.

Об этом сайту Сharter97.org заявил активист профсоюза РЭП Андрей Стрижак:

- 30 января стало известно о взломе сайта независимого профсоюза РЭП. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

- Кроме нашего сайта было взломано много других ресурсов, которые находятся на нашем сервере. Злоумышленники заблокировали нам доступ к административной части. К счастью, нам удалось восстановить контроль над сайтом и сейчас мы работаем над нашей безопасностью. У нас нет прямых доказательств, что это сделало государство, но в связи с «делом профсоюзов», мы не исключаем, что это могли сделать агенты спецслужб.

- За неделю до взлома сайта praca-by.info был заблокировал сайт «Хартия-97». Как вы можете прокомментировать подобные действия белорусских властей?

- Я солидарен с моими коллегами и считаю, что блокировка «Хартии-97» - вмешательство в право выражения мнения. Ни к чему хорошему такие действия привести не могут. Cайт Сharter97.org являлся и является важным источником информации о том, что происходит в Беларуси. Это вмешательство в наши личные права, право на получение информации.

Я также являюсь читателем «Хартии-97». Желаю всем нам, чтобы ситуация с блокировкой разрешилась. Нет ни единой причины для ограничения доступа к сайту. Должна быть свобода выражения мнения, свобода передачи информации. Человек должен решать, что ему читать и какой источник информации для этого использовать. Пока что читателям «Хартии-97» приходится улучшать свои знания в сфере технологий и использовать различные программы для обхода блокировки, но я надеюсь, что доступ к сайту будет возвращен.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию