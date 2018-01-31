В Витебске директор предприятия премировал себя и брата 7 31.01.2018, 18:38

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Фото: tut.by

40-летний мужчина два года издавал приказы о премировании самого себя.

Бывшего директора одного из предприятий Витебска подозревают в коррупции, сообщила tut.by официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

40-летний мужчина два года издавал приказы о премировании самого себя. При этом предприятие терпело убытки. Директор нарушал свой контракт: выплата премий предусматривалась только в случае наличия чистой прибыли. В целом мужчина завладел более 8 тыс. рублей.

Следователи также выяснили, что директор полтора года премировал и родного брата — он работал его заместителем. Родственник получил более 7 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, в крупном размере, а также злоупотребление служебными полномочиями.

В ходе следствия мужчина возместил часть ущерба.