Валюты, которые чаще всего меняют на биткоин 1 31.01.2018, 18:43

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Возглавляет рейтинг японская иена.

Исследования, проведенные CLSA, показывают, что объемы традиционной валюты, которые меняются на биткоин, варьируются, в зависимости от страны.

Возглавляет рейтинг Япония, где более половины национальной валюты было обменено на биткоин, пишет take-profit.org.

Это объясняется благоприятной для криптовалюты политикой, которую проводят японские власти.

«Если Китай и Корея запрещают торговлю криптовалютами, Япония в апреле приняла закон, который признал их легальным платежным инструментом», - отмечает Николас Смит, аналитик CLSA.

Однако в пятницу японская биржа Coincheck стала жертвой хакерской атаки, в результате которой были украдены токены NEM на $US543 млн.

Японские регуляторы обязали все криптовалютные торговые площадки получить лицензию до конца сентября.

Чтобы соответствовать установленным нормам, площадки должны принять меры по предотвращению отмывания денег и повысить стандарты безопасности.

На сегодня лицензию получили уже 16 площадок, тогда как заявки других 16-ти находятся в стадии рассмотрения, однако сами площадки продолжают работу.

Атака на Coincheck, вероятно, обусловит последствия для всех мировых криптовалютных бирж.

В начале месяца австралийские власти объявили, что Центр анализа транзакций получит полномочия отслеживать происходящее на криптовалютных биржах, с целью предупредить отмывание денег и другие противозаконные практики.