«Не дело государства - кому и как работать» 7 31.01.2018, 19:08

2,851

Что белорусы думают про новый декрет по «тунеядству».

В Беларуси приняли новый документ по тунеядцам — декрет № 1, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. В ближайшее время правительство определит, кто конкретно будет попадать под действие нового декрета, какие услуги неработающие белорусы будут оплачивать по полной стоимости. «Понятно, что ничего непонятно», — прокомментировала нововведение одна из участниц опроса tut.by по декрету № 1.

Так, один из опрошенных заявил, что считает «справедливым декрет, но нужен адекватный механизм взимания денег». Другой мужчина сказал, что «это не дело государства — кому и как работать. Другое дело, что нужно следить за тем, кто и как платит налоги». Больше мнений — в видео.