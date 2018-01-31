Как в Сочи освистывали главу МИД России

Как в Сочи освистывали главу МИД России6
- 31.01.2018, 19:18
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Сирийское недоразумение Сергея Лаврова.
Состоявшийся в Сочи 29–30 января "Конгресс национального диалога Сирии", созванный по инициативе России, ознаменовался недоразумениями и даже скандалами. Некоторые участники пытались освистать выступавшего с речью главу российского МИДа Сергея Лаврова, обвиняя Москву в гибели тысяч мирных сирийцев от авиаударов ВКС России. В день закрытия конференции стало известно о новых авианалетах в провинции Идлиб на гражданские объекты, в которых местные жители вновь винят российскую авиацию, пишет “Радио Свобода”.
Во вторник, 30 января, неизвестные самолеты в сирийской провинции Идлиб разбомбили рынок в городе Эриха, до сих пор находящемся под контролем вооруженной оппозиции, противостоящей режиму правителя Башара Асада. Местные очевидцы из организации гражданской обороны "Белые каски" сообщили агентству Reuters, что в результате погибли по меньшей мере 15 человек и еще несколько десятков были ранены. Налет, как считают жители города, осуществили ВКС России, так как бомбившие рынок самолеты сделали это с очень большой высоты, в то время как у правительственной армии Асада просто нет современных машин, способных наносить подобные авиаудары.
Это уже второе с начала недели обвинение в адрес Москвы в нанесении авиаударов по гражданским объектам в зоне деэскалации "Идлиб", которая включает в себя как одноименную провинцию Идлиб, так и некоторые примыкающие к ней районы. 29 января точно такому же авианалету подвергся торговый рынок в контролируемом оппозицией городе Серакаб, также в провинции Идлиб, в результате чего погибли 12 человек и еще около 15 были ранены. Затем неидентифицированные самолеты бомбили одну из местных больниц, где в том числе работают врачи из международной организации "Врачи без границ". При этой атаке погибли не менее пяти человек, включая ребенка, а еще шесть получили ранения.
Именно обвинения в авианалетах на мирные гражданские объекты, в результате которых гибнут мирные жители, в первую очередь и омрачили созванную в Сочи 29–30 января по российской инициативе мирную конференцию под названием "Конгресс национального диалога Сирии". Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января зачитывал заявление президента Владимира Путина, в котором говорится, что в Сирии уже сложились условия, "чтобы перевернуть трагическую страницу" собственной истории, некоторые участники из зала пытались его освистать. Этот момент был вырезан из телеэфира большинства российских официальных телеканалов:
По замыслу Москвы, конференция в Сочи должна была привести к переговорам о разработке новой сирийской конституции. Однако мероприятие было бойкотировано руководителями настоящей сирийской оппозиции, напоминает Антон Мардасов, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов московского Института инновационного развития:
"Большая часть оппозиции понимала, что все это мероприятие в Сочи было направлено на то, чтобы продемонстрировать миру важность России как "миротворца" в Сирии. Все было заранее обставлено так, чтобы поставить оппозицию и режим Асада в неравные условия. В Сочи приехали много совершенно подставных делегатов, которые называют себя "оппозицией", но в реальности их организации были созданы правительственной сирийской разведкой. Они имеют штаб-квартиры в Дамаске или даже в Москве".
Представители одной из крупных оппозиционных Башару Асаду групп, "Сирийского комитета по переговорам", выпустили заявление, в котором говорилось, что конференция в Сочи стала попыткой Кремля, основного союзника Башара Асада, помешать процессу мирных переговоров под эгидой ООН.
США, Великобритания и Франция также не прислали своих представителей в Сочи, поскольку, по их мнению, делегация официального Дамаска отказалась от "должного взаимодействия".
Принципиальным для Москвы было участие в мероприятии в Сочи представителей Турции и Ирана, которые в результате прибыли на Конгресс национального диалога Сирии, равно как и специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Однако Анкара довольно жестко потребовала от Москвы объяснить, как на конференции оказался лидер группировки "Революционная народно-освободительная партия" Михрач Урал, считающийся в Турции террористом.
В результате почти 1600 делегатов, прибывших на "Конгресс национального диалога Сирии", представляли организации, одобренные правительством в Дамаске. Они 30 января и создали комитет из 150 человек, которому поручено написать проект новой конституции Сирии. Однако список членов этого комитета, их имена до сих пор не обнародованы.
Причем даже в рядах прилетевших на сочинское мероприятие не обошлось без стычек, недоразумений и скандалов. Одна группа, в которую входили члены "вооруженной оппозиции", прилетевшие из Турции, долго отказывалась покидать сочинский аэропорт, требуя удалить сирийские правительственные эмблемы (красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами), по их словам, оскорбительные для них, с выданных им бейджей. Сирийская оппозиция использует другую комбинацию – зеленая, белая и черная полосы, с тремя звездами на центральной белой.
Во время самой работы конференции российские организаторы были вынуждены приостановить пленарное заседание из-за того, что делегаты громко рассорились по поводу того, кто будет избран председателем "конституционной комиссии" из 150 человек. Показательно, что в результате в итоговом заявлении сочинской конференции вообще ни разу не упоминается сирийский правитель Башар Асад.