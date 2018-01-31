Как в Сочи освистывали главу МИД России 6 31.01.2018, 19:18

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Сирийское недоразумение Сергея Лаврова.

Состоявшийся в Сочи 29–30 января "Конгресс национального диалога Сирии", созванный по инициативе России, ознаменовался недоразумениями и даже скандалами. Некоторые участники пытались освистать выступавшего с речью главу российского МИДа Сергея Лаврова, обвиняя Москву в гибели тысяч мирных сирийцев от авиаударов ВКС России. В день закрытия конференции стало известно о новых авианалетах в провинции Идлиб на гражданские объекты, в которых местные жители вновь винят российскую авиацию, пишет “Радио Свобода”.

Во вторник, 30 января, неизвестные самолеты в сирийской провинции Идлиб разбомбили рынок в городе Эриха, до сих пор находящемся под контролем вооруженной оппозиции, противостоящей режиму правителя Башара Асада. Местные очевидцы из организации гражданской обороны "Белые каски" сообщили агентству Reuters, что в результате погибли по меньшей мере 15 человек и еще несколько десятков были ранены. Налет, как считают жители города, осуществили ВКС России, так как бомбившие рынок самолеты сделали это с очень большой высоты, в то время как у правительственной армии Асада просто нет современных машин, способных наносить подобные авиаудары.

Это уже второе с начала недели обвинение в адрес Москвы в нанесении авиаударов по гражданским объектам в зоне деэскалации "Идлиб", которая включает в себя как одноименную провинцию Идлиб, так и некоторые примыкающие к ней районы. 29 января точно такому же авианалету подвергся торговый рынок в контролируемом оппозицией городе Серакаб, также в провинции Идлиб, в результате чего погибли 12 человек и еще около 15 были ранены. Затем неидентифицированные самолеты бомбили одну из местных больниц, где в том числе работают врачи из международной организации "Врачи без границ". При этой атаке погибли не менее пяти человек, включая ребенка, а еще шесть получили ранения.

Именно обвинения в авианалетах на мирные гражданские объекты, в результате которых гибнут мирные жители, в первую очередь и омрачили созванную в Сочи 29–30 января по российской инициативе мирную конференцию под названием "Конгресс национального диалога Сирии". Когда министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 января зачитывал заявление президента Владимира Путина, в котором говорится, что в Сирии уже сложились условия, "чтобы перевернуть трагическую страницу" собственной истории, некоторые участники из зала пытались его освистать. Этот момент был вырезан из телеэфира большинства российских официальных телеканалов:

По замыслу Москвы, конференция в Сочи должна была привести к переговорам о разработке новой сирийской конституции. Однако мероприятие было бойкотировано руководителями настоящей сирийской оппозиции, напоминает Антон Мардасов, руководитель отдела исследований ближневосточных конфликтов московского Института инновационного развития:

"Большая часть оппозиции понимала, что все это мероприятие в Сочи было направлено на то, чтобы продемонстрировать миру важность России как "миротворца" в Сирии. Все было заранее обставлено так, чтобы поставить оппозицию и режим Асада в неравные условия. В Сочи приехали много совершенно подставных делегатов, которые называют себя "оппозицией", но в реальности их организации были созданы правительственной сирийской разведкой. Они имеют штаб-квартиры в Дамаске или даже в Москве".

Представители одной из крупных оппозиционных Башару Асаду групп, "Сирийского комитета по переговорам", выпустили заявление, в котором говорилось, что конференция в Сочи стала попыткой Кремля, основного союзника Башара Асада, помешать процессу мирных переговоров под эгидой ООН.

"Конгресс национального диалога Сирии" в Сочи проходил в бывшем Олимпийском парке 29 января

США, Великобритания и Франция также не прислали своих представителей в Сочи, поскольку, по их мнению, делегация официального Дамаска отказалась от "должного взаимодействия".

Принципиальным для Москвы было участие в мероприятии в Сочи представителей Турции и Ирана, которые в результате прибыли на Конгресс национального диалога Сирии, равно как и специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Однако Анкара довольно жестко потребовала от Москвы объяснить, как на конференции оказался лидер группировки "Революционная народно-освободительная партия" Михрач Урал, считающийся в Турции террористом.

В результате почти 1600 делегатов, прибывших на "Конгресс национального диалога Сирии", представляли организации, одобренные правительством в Дамаске. Они 30 января и создали комитет из 150 человек, которому поручено написать проект новой конституции Сирии. Однако список членов этого комитета, их имена до сих пор не обнародованы.

Значок на лацкане одного из делегатов "Конгресса национального диалога Сирии" в Сочи 30 января

Причем даже в рядах прилетевших на сочинское мероприятие не обошлось без стычек, недоразумений и скандалов. Одна группа, в которую входили члены "вооруженной оппозиции", прилетевшие из Турции, долго отказывалась покидать сочинский аэропорт, требуя удалить сирийские правительственные эмблемы (красная, белая и черная полосы с двумя зелеными звездами), по их словам, оскорбительные для них, с выданных им бейджей. Сирийская оппозиция использует другую комбинацию – зеленая, белая и черная полосы, с тремя звездами на центральной белой.

Во время самой работы конференции российские организаторы были вынуждены приостановить пленарное заседание из-за того, что делегаты громко рассорились по поводу того, кто будет избран председателем "конституционной комиссии" из 150 человек. Показательно, что в результате в итоговом заявлении сочинской конференции вообще ни разу не упоминается сирийский правитель Башар Асад.