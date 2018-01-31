Народная Грамада: Влияние, которое «Хартия’97» оказала на ситуацию в Беларуси, трудно переоценить 2 31.01.2018, 19:29

Независимый сайт доносит слова правды всем белорусам.

Президиум Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) выступил с заявлением относительно блокировки сайта «Хартия-97».

«Мы воспринимаем новости о блокировке сайта «Хартия-97» с большой обеспокоенностью и возмущением.

В течение последних 20 лет «Хартия-97» была наиболее активным и популярным демократическим СМИ. Влияние, которое она оказала на ситуацию в Беларуси, трудно переоценить. «Хартия-97» стала именно той платформой, которая доносила слова правды всем белорусам: оппозиционным активистам и государственным чиновникам, сантехникам и ученым.

Белорусские власти, которых напугали многочисленные протесты прошлого года, продолжают свои усилия задушить гражданское общество. Но мы уверены - мы живем не в то время и не в той стране, чтобы это было возможно. Любые репрессии будут иметь лишь временный эффект, они не уничтожат истинных причин народного протеста.

БСДП (Народная Грамада) призывает к солидарности с независимыми журналистами. Власть должна получить от общества четкий ответ: ее усилия не имеют смысла», - говорится в заявлении Президиума БСДП (Народная Грамада).