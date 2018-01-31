В Беларуси в 2018 году будут 22 приоритетных вида спорта 2 31.01.2018, 20:13

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По итогам года список приоритетных видов спорта может быть скорректирован.

В 2018 году в Беларуси определены 22 вида спорта, которым будет уделяться главное внимание.

Об этом сообщил сегодня министр спорта и туризма Александр Шамко на заседании коллегии ведомства, передает БелТА.

В число приоритетных видов вошли баскетбол, биатлон, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велосипедный спорт, волейбол, гандбол, гимнастика художественная, гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, легкая атлетика, плавание, прыжки на батуте, инваспорт, стрельба пулевая, современное пятиборье, теннис, тяжелая атлетика, фристайл, футбол, хоккей с шайбой.

По итогам 2018 года список приоритетных видов спорта может быть скорректирован, не исключено, что в будущем в него войдут и другие дисциплины.

Именно в этих дисциплинах белорусские спортсмены имеют наилучшие шансы проявить себя на международных соревнованиях и завоевать награды, отметил министр.