Правительство Молдовы одобрило включение европейского вектора в Конституцию 3 31.01.2018, 20:22

Европейская интеграция объявлена стратегической целью развития Молдовы.

Правительство Молдовы поддержало внесение в Конституцию пункта о европейских стремлениях страны.

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Молдовы, передает eurointegration.com.

"Кабинет министров сегодня высказал положительное мнение по законодательной инициативе о дополнении Конституции путем освещения евроинтеграционных стремлений страны и содействия ориентации Республики Молдова на европейское демократическое ценностное пространство", - говорится в сообщении.

Министры одобрили дополнение преамбулы и первой статьи основного закона положениями о европейском пути Молдовы, а также включении в Конституцию новой статьи, в которой европейская интеграция объявляется стратегической целью развития страны.

Инициатива о внесении евроинтеграции в Конституцию поступила осенью прошлого года от депутатов парламента от Демократической партии. Необходимость изменить Основной закон они аргументировали Декларации о независимости Молдовы, Соглашением об ассоциации с ЕС и решением Конституционного суда от 9 октября 2014 года, в котором суд объявил курс на евроинтеграцию определяющим элементом конституционной идентичности Молдовы.

В декабре проект поправок одобрил Конституционный суд.