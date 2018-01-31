Проект торгово-делового центра на Октябрьской площади засекретили? 31.01.2018, 20:54

Независимые архитекторы считают нынешний вариант здания неуместным и предлагают свои концепции.

Насколько масштабным будет комплекс «БК Капитал Центр», который собираются строить на месте снесенного Музея Великой Отечественной войны, по-прежнему неясно. Пока есть всего один официальный рендер (смоделированная на компьютере картинка), который обнародовал застройщик - сербская компания Dana Holdings. Но на картинке изображено только планируемое здание, без привязки к окружающим сооружениям, и до сих пор не ясно, насколько оно будет велико, пишет kp.by.

Единственный официальный рендер будущего комплекса

Фото Dana Holdings

Неравнодушные минчане сели за фотошоп и врисовали фасад будущего центра в имеющиеся «интерьеры» площади. Получилось нелепо: огромная махина здания возвышается даже над монументальным и величественным зданием Дворца профсоюзов. Соцсети взорвались комментариями: «Как так можно проектировать?», «Снова испоганили Минск!», «Лучше бы там сделали сквер!» На сайте petitions.by даже начали собирать подписи под требованием не допустить строительства в сердце Минска «посредственного, несовременного, излишне эклектичного, неуместного и диссонирующего с окружающей застройкой бизнес-центра». За две недели петицию подписали 4000 граждан страны, причем с указанием своих имен и паспортных данных, обращение отправлено в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

Так представили себе комплекс неравнодушные минчане

Фото сайта t.me motolkohelp

Негативно высказывались о будущем комплексе и многие белорусские архитекторы.

Тем временем «Комсомольская правда» попробовала добыть у застройщика другие картинки будущего комплекса. Например, общего плана, на котором можно оценить всю будущую панораму площади. Еще нас интересовало, не планируются ли изменения проекта в связи с поднявшимся шумом? Оказалось, у огромного строительного холдинга, которому помимо строительства центра на Октябрьской площади доверили застройку масштабных комплексов «Маяк Минска» и Minsk World, даже нет пресс-службы - за работу с прессой отвечает отдел маркетинга и рекламы. Неделя понадобилась его сотрудникам для того, чтобы ответить: другие рендеры будущего комплекса мы не покажем, о возможном изменении проекта - не расскажем.

Что раньше хотели строить вместо музея?

Снос здания Музея Великой Отечественной войны, который являлся историко-культурной ценностью республиканского значения, начался в августе 2014 года. Здание простояло почти 50 лет - его возвели к 1966 году по проекту архитекторов Георгия Бенедиктова и Георгия Заборского.

Музей ВОВ в Минске построили в 1966 году

Фото сайта podvigminsk.info.

Впервые о сносе объекта заговорили в 2008 году, когда появился проект 36-этажной гостиницы «Кемпински» рядом с Октябрьской площадью. При поддержке бельгийских архитекторов автором концепции стал Виктор Крамаренко - он автор здания железнодорожного вокзала, нового Музея истории ВОВ и Национальной библиотеки.

36-этажная пятизвездочная гостиница проекта Виктора Крамаренко

Фото flickr.com

Позже появился другой проект, поменьше - уже на 24 этажа. Затем бельгийские архитекторы предложили построить гостиничный комплекс в одном стиле с бизнес-центром Velcom, который находится рядом. Но градостроительный совет тот проект не одобрил.

Один из вариантов 24-этажноый высотки

Фото skyscrapercity.com

Еще один вариант 24-этажной высотки

Фото skyscrapercity.com

В июле 2015 года председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович сообщил: на месте музея рассматривается вариант создания зеленой зоны, он - один из основных. А в феврале 2016 года Андрей Шорец заявил: на месте музея решено построить офисно-культурно-социальный центр. Позже он уточнил:

- Были разные варианты - от зоны отдыха до строительства зданий. Когда проектировщики предложили зону отдыха - получилось как выбитый зуб на площади. Сейчас предложили интересный проект - комплексное общественное здание. По архитектуре оно достаточно гармоничное: что-то среднее между Дворцом профсоюзов и «стекляшкой» Velcom, с элементами Дворца Республики в архитектуре.

Тогда же Лукашенко подписал указ о строительстве многофункционального комплекса «БК Капитал Центр». В соответствии с архитектурной концепцией в составе комплекса будут офисы и магазины, бизнес-апартаменты, рестораны и подземный паркинг на 60 машин. Застройку поручили компании «Белинте-Роба» - это белорусская дочка сербского холдинга Dana Holdings. Стройку планируют закончить в 2020 году, цена вопроса - 40 миллионов долларов, это европейские инвестиции.

Профессиональные архитекторы попробовали представить, как будет смотреться будущий комплекс

Фото сайта podvigminsk.info.

- Комплекс гармонично впишется в исторически сложившуюся застройку, в частности, будет сочетаться с архитектурой Дворца культуры профсоюзов, - цитирует БелТА директора СООО «Белинте-Роба» Зорана Марковича. - Мы отдали предпочтение стилю на грани классики и модерна, сделали шаг в сторону умеренной эклектики.

Что предлагают независимые архитекторы?

- Мы считаем текущий вариант здания неуместным! - решила команда молодых архитекторов из бюро LEVEL80 architects. - Оно слишком крупное. И имитация классики с современными элементами - это пошло.

В результате молодые архитекторы предложили сразу три концепта застройки этого пятачка: консервативный, прогрессивный и динамичный.

Концепт 1: консервативный

Концепт 1: консервативный

Фото сайта podvigminsk.info

Первый вариант имеет строгий фасад с элементами конструктивизма. Его пропорции внешне схожи одновременно с фасадом бывшего музея, а также зданием «Белтелекома» на противоположной стороне площади.

- Мы создали нейтральную оболочку снаружи, которая контрастирует с современным стеклянным фасадом внутри объема, выходящим на торговую улицу, - сказано в описании этого варианта. - Решили сделать современное строгое и минималистское здание из современных материалов, но в характере окружающей застройки.

Концепт 2: прогрессивный

Концепт 2: прогрессивный

Фото сайта podvigminsk.info

Этот вариант менее строгий, но тоже основан на правильных пропорциях. Объем и отделка здания гармонично вписывают его в сложившуюся архитектурную среду. По задумке, хаотичное, на первый взгляд, расположение окон подчиняется сложному алгоритму и придает ему уникальность.

- В этом варианте фасада мы решили отказаться от всяких полумер и показать, что современная архитектура может органично вписываться в сложившуюся застройку, но при этом быть смелой. На первый взгляд, хаотичная разбивка окон на главном фасаде подчинена сложной логике. Работа на контрасте - это частый прием при работе в исторической застройке. Главное, чтобы новое здание не брало на себя слишком много, не пробовало стать новой доминантой.

Концепт 3: динамичный

Концепт 3: динамичный

Фото сайта podvigminsk.info.

- Тут мы позволили себе максимальную свободу. Контур здания стал сложным. Фасад, выходящий на площадь, - переменной высоты. Высокая часть соразмерна зданию Velcom, а низкая - Дворцу профсоюзов. Уклон кровли - аналогичный уклону кровли Дворца профсоюзов. За основу фасадной пластики этого варианта взята тема вертикалей Дворца Республики и Музея ВОВ.