Кубок ФИБА: «Цмокі-Мінск» победили венгерский «Сольнок» 31.01.2018, 21:26

«Драконы» уверенно обыграли клуб из Венгрии в матче основного раунда Кубка ФИБА - 86:61.

Напомним, в первом матче «драконы» потерпели поражение (45:79). В заключительном туре этого этапа минчане примут «Морнар Бар». Поединок пройдет 7 февраля, передает «Прессбол».

Цмокі-Мінск — Сольнок — 86:61 (28:20, 19:15, 15:10, 24:16)

Цмокі: Саддлер (6 + 3 подб. + 6 пас.), Адамович (14 + 3 паса), Тростинецкий (2), Салаш (1 + 4 подб.), Мещеряков (7), Семенюк (4 + 5 подб.), Корж (5), Черапович (22 + 5 подб.), Кудрявцев (5), Полещук (3 + 8 подб.), Кравиш (13), Грей (4 + 4 подб.).

Группа «К»: Морнар Бар — 7 (4), Цмокі — 7 (5), Баккен — 7 (4), Сольнок — 6 (5).

В плей-офф из квартета выходят две лучшие команды.