Литва отгородилась забором от России 31.01.2018, 21:49

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На очереди граница с Беларусью.

Литва построила забор на границе с Калининградской областью.

Об этом сообщает ВВС.

Протяженность сооружения составляет 45 километров, высота – два метра. Возведение заграждения обошлось Вильнюсу в 1,3 миллиона евро.

Литовские пограничники в интервью Би-би-си сообщили, что сооружение необходимо для борьбы с нелегальной иммиграцией и контрабандой сигарет. При этом оно непригодно для предотвращения вероятной военной угрозы со стороны России.

Забор стоит там, где нет природных преград. Кроме забора на границе установлены камеры слежения.

По данным ВВС, в 2017 году пограничники зафиксировали 18 случаев незаконного пересечения границы между Литвой и Россией. Было обнаружено восемь тысяч пачек контрабандных сигарет.

До 2020 года литовские власти планируют возвести заградительное сооружение на границе с Беларусью.