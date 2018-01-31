Геннадий Федынич: Нет никаких гарантий, что завтра не взломают другой сайт 31.01.2018, 21:57

Геннадий Федынич

Вместе с сайтом профсоюза РЭП были взломаны еще пять порталов.

Во время пресс-конференции независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) председатель организации Геннадий Федынич рассказал о ситуации, сложившейся вокруг профсоюза в последние дни, передает «Весна».

Так, известно, что в следственные комитеты по всей стране на сегодняшний день вызвали более 150 человек. Ряд членов профсоюза получили повестки на 6 и 8 февраля, что говорит о том, что уголовное дело, возбужденное против Геннадия Федынича и Игоря Комлика, продолжается.

Как ранее сообщалось, Следственный комитет сделал запрос в профсоюз на выдачу полных списков членов организации с их персональными данными. И хотя такая информация не была предоставлена профсоюзом, это не остановило следователей от составления списков, которые возможно основываются на информации, что была размещена на изъятой компьютерной технике.

"Безусловно для людей, которых вызывают на допросы - это не только стресс, так как они никогда не были в следственном комитете, но также и давление на них, так как они переживают, чтобы не потерять свои рабочие места, - отмечает Геннадий Федынич. - Я уже давно в профсоюзе и не помню, чтобы вот так вот членов какой-нибудь организации или политической партии вызывали на допросы. Безусловно, за этим стоит желание оказать давление на членов профсоюза, дискредитировать сам профсоюз и возможно попытаться упразднить его".

Председатель РЭП сообщил, что в пять часов утра 30 января был взломан сайт организации, были изменены все пароли, и редакторы не смогли зайти на сайт, чтобы разместить информацию.

"Мы сделали заявление в органы внутренних дел и соответствующие сообщения распространили через социальные сети о том, что не несем никакой ответственности за то, что появится на сайте за это время.

Кроме этого, мы узнали, что на хостинге вместе с нашим сайтом были взломаны еще пять сайтов, не слишком популярные, однако кажется, что это было сделано, чтобы отвести подозрение, что взломали только РЭПовский сайт.

Безусловно, идет какая-то тенденция - сначала закрыли “Белпартизан”, потом “Хартию”, и нет никаких гарантий, что завтра не взломают другой сайт, который сегодня будет нести мысли или предложения, которые отличаются от государственных", - отмечает Геннадий Федынич.

Работа сайта была восстановлена.

Представители профсоюза РЭП также рассказали, что за прошлый год при их помощи было выиграно 56 судов, в результате которых людям вернули более 37 000 белорусских рублей, также юристы организации провели более 1 500 консультаций. Несмотря на преследование, в профсоюз и сейчас приходит много людей за помощью.

Юрист РЭПа Юрий Беляков подчеркнул, что люди, которые к ним обращаются, рассказывают, что руководители предприятий, на которых они работают, говорят, что РЭП находится на грани исчезновения, что уголовное дело против руководства организации находится на контроле у президента и в ближайшее время профсоюз перестанет существовать, а его лидеров посадят в тюрьму.

Глава Барановичской ячейки Григорий Грык рассказал, что в их регионе в Следственный комитет было вызвано уже около 20 человек. Самому Григорию Грику сначала позвонили, а вечером принесли домой повестку: явиться на допрос в качестве свидетеля к следователю Марине Гладкой.

Он записал вопросы, которые задавала ему следователь, чтобы довести информацию до сведения остальных членов Барановичской ячейки, а сам на них отвечать не стал, так как его не ознакомили с правами и обязанностями свидетеля.

Но между тем Геннадий Федынич говорит, что на сегодняшний день они не получили ни одного заявления о выходе членов из профсоюза.

"Возможно, они будут. Мы уже проходили такое в 2003 году, когда наших членов вызвали в прокуратуру и спрашивали, почему они в РЭПе, и тогда мы безусловно потеряли много членов. Думаю, что можем потерять и сейчас, потому что не каждый это давление выдержит", - сказал он.

Председатель РЭП считает, что сегодня на примере профсоюза власти хотят всем сказать, что "вы делайте дело то, которое мы вам показали". Шаг вправо, шаг влево - и со стороны власти будут привлечены все законные и незаконные силы для того, чтобы ликвидировать организацию.

Пресс-секретарь РЭПа b<>Николай Герасименко отметил, что следственные органы добрались даже в маленькие города - Глубокое, Белыничи, Круглое, Береза, Брагин, Микашевичи:

"Идет неприкрытое давление. А на местах, разумеется, если человек известен и за ним тянется шлейф оппозиционера - становится намного труднее психологически.

И сейчас нам важно показать, чем силен профсоюз - своей солидарностью".

Напомним, утром 2 августа сотрудники Департамента финансовых расследований провели обыск в минском офисе профсоюза РЭП, а также дома у председателя профсоюза Геннадия Федынича и главного бухгалтера Игоря Комлика.

Затем было объявлено, что в отношении обоих возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243 Уголовного кодекса - "уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере".

Игорь Комлик провел за решеткой два месяца, Геннадий Федынич находится под подпиской о невыезде. Оба считают себя невиновными и выплачивать начисленные им налоги не собираются.