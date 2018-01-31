Наталья Радина: За шесть лет работы из Польши аудитория «Хартии’97» выросла в 10 раз 3 31.01.2018, 23:13

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Наталья Радина

Лукашенко страшно боится независимых медиа.

Один из самых популярных белорусских оппозиционных сайтов Хартия–97 был заблокирован на территории Беларуси по решению Министерства информации 24 января, якобы из-за размещения запрещенной информации. По мнению главного редактора сайта, РФ зачищает информационное пространство страны.

Редакция сайта уже несколько лет размещается в Польше. Как рассказала главный редактор Хартии-97 Наталья Радина, это не первая атака властей на ресурс и связывает это, прежде всего, с растущей популярностью ресурса, чего боятся белорусские власти. Однако, по ее мнению, блокировка Хартии-97 разрушает информационную безопасность страны, так как существенный отток интернет-пользователей происходит в пользу российских сайтов. Радина, которая ранее уже обвинялась КГБ в организации “массовых беспорядков” накануне президентских выборов 2010 года, не исключает, что такой шаг властей связан и с предстоящей президентской гонкой-2020, несмотря на то, что официально кампания стартует только в следующем году. О том, кто на самом деле пишет белорусские новости, как в республике работает российская пропаганда и что думают об украинском “шпионе” Павле Шаройко — в интервью информационному агентству «Украинские Национальные Новости».

— Расскажите, с чем, на ваш взгляд, связана блокировка Вашего сайта на территории Беларуси в этот раз? Власти не впервые пытаются бороться с Хартией-97, почему именно сейчас снова такая мощная атака?

— Да, на протяжении 20 лет в отношении сайта “Хартии” применялся весь спектр репрессий: возбуждались уголовные дела, подвергались погромам офисы, конфисковалась техника, задерживались на демонстрациях журналисты. В конце концов, перед выборами 2010 года был убит основатель сайта Олег Бебенин (3 сентября 2010 года журналиста нашли повешенным на даче под Минском — ред.), были арестованы практически все журналисты сайта, я оказалась в тюрьме КГБ по обвинению в организации массовых беспорядков. После тех событий нам пришлось эмигрировать из страны.

В 2011 году нам удалось как-то восстановить редакцию сначала в Литве, потом нас пригласило работать польское правительство — мы восстановили работу здесь. За эти 6 лет работы из Польши аудитория сайта “Хартии-97” выросла в 10 раз. Сегодня это самый популярный белорусский независимый ресурс, и он популярнее, чем все государственные медиа вместе взятые. Я думаю, что власть испугалась именно этой популярности независимого ресурса. На протяжении 25 лет правления Александра Лукашенко свобода слова в Беларуси уничтожалась: в стране нет независимого телевидения, радиостанций, почти не осталось газет, и “Хартия” оставалась последним популярным независимым СМИ в интернете. Так что, я думаю, что первая причина — это страх перед нашей постоянно растущей аудиторией в Беларуси, а это — 250 тысяч уникальных посетителей каждый день и 2,5 миллиона ежемесячно.

Второй момент, естественно, страх перед народными выступлениями. На следующий день после блокировки “Хартии-97” Лукашенко подписал скандальный декрет “о тунеядцах”, который уже вызывал массовые протесты весной прошлого года. Сейчас он его подписан в отредактированном виде, но в таком же репрессивном в отношении безработных граждан. Естественно, власти опасаются новых протестов в связи этим.

Ну и третий момент, сегодня блокировка Хартии выгодна России, поскольку сейчас, фактически, Беларусь находится под полным информационным влиянием со стороны Российского государства.

— Почему Вы считаете новый отредактированный Декрет репрессивным?

— Этот закон вводит теперь 100% оплату ЖКХ безработными, также предоставления только на платных условиях услуг здравоохранения. Фактически людей ставят в условия тотального обнищания. В ситуации, когда ты и так без работы, предлагают просто-напросто гибнуть с голоду. Потому, что человек просто не сможет обратиться, естественно, на платной основе к врачам. И стопроцентную оплату ЖКХ тяжело потянуть даже работающим людям, не говоря уже о безработных. А число безработных растет — в стране экономический кризис. К тому же многие увольняются с работы, где платят зарплату в эквиваленте 80 долларов, и, чтобы прокормить семью, вынуждены уезжать на заработки в Россию или ЕС.

Но по белорусскому законодательству они все безработные.

— Фактически, государство другим путем изымет сумму, предусмотренную отмененным налогом “на тунеядство”?

— В общем-то, да. Это ничего не меняет. Закон остается таким же несправедливым в отношении безработных граждан и неконституционным.

— Ну, отмена налога “на тунеядство”, пусть даже выходит номинальная, снизит протестные настроения в обществе?

— Лукашенко подписал тот же Декрет, но в новой редакции. Никакой отмены не произошло. Здесь не надо путать: это тот же закон только под другим названием и отредактированный. Но, по сути, он остается таким же неконституционным по отношению к безработным гражданам. Лукашенко, наоборот, усугубил ситуацию.

— Вы думаете, люди готовы снова выходить на улицы?

— Я думаю, власти этого опасаются, и именно поэтому они и заблокировали самый популярный независимый ресурс.

— Вы упомянули, что России выгодна блокировка вашего сайта. Насколько распространено информационное влияние России в вашей стране?

— Понятно, что нынешняя Беларусь является сателлитом России. Лукашенко — это кремлевская марионетка. Почему он все 25 лет оставался у власти? Не потому, что он какой-то талантливый управленец, а именно потому, что вся его диктатура выстраивалась исключительно на российских деньгах, на дешевых энергоносителях из России, на беспроцентных и безвозвратных кредитах. За 25 лет Россия вложила сотни миллиардов долларов в белорусскую диктатуру. Естественно, влияние России огромное, у нас абсолютно пророссийская власть.

Что касается информационного влияния, то, например, в Беларуси, сегодня абсолютно свободно вещают все основные российские телеканалы. Причем, вы учитывайте, что в то время, когда Лукашенко уничтожал независимые белорусские медиа практически все население смотрело российские телеканалы и читало российские газеты. В интернете сегодня тоже огромное количество людей читает российский сегмент. В итоге сегодня в Беларуси Путин популярнее Лукашенко. Потому, что Лукашенко за 25 лет людям просто осточертел. Все видят, что огромные российские дотации идут не на пользу людям, не вкладываются в лучшую жизнь, а идут на укрепление его репрессивного аппарата, на огромное количество сотрудников милиции и спецслужб. Сегодня Беларусь одна из первых в мире по количеству сотрудников милиции на 100 тысяч населения. Только сотрудников милиции, не считая спецслужбы, в семь раз больше, чем это было в Советском Союзе. Вы только представьте себе, какая цифра! Это порядка полутора тысяч милиционеров на 100 тысяч человек!

Кстати, белорусские пропагандистские каналы люди не смотрят, потому, что, если брать качество контента, то, безусловно, белорусские пропагандистские каналы — колхозные, они уступают российским, где в пропаганду вкладывают миллиарды средств. Получается, что с блокировкой сайта “Хартии-97” Лукашенко полностью разрушил информационную безопасность Беларуси. С учётом нашей большой посещаемости в интернете был паритет. Где-то 750 тысяч читали белорусские сайты и примерно 750 тысяч — российские. С блокировкой нашего сайта получается, что идет перетекание, порядка 150-200 тысяч человек переходят на российские информационные ресурсы, и мы это видим по графикам. А теперь смотрите, что мы видим на цифрах: 900 тысяч — российский сегмент интернета и, условно говоря, где-то 500 тысяч остается белорусского сегмента после блокировки “Хартии-97”, но белорусский сегмент представлен российскими СМИ и в общем, на реальные белорусские сайты остается примерно 300-350 тысяч (посетителей — ред.). И это — катастрофа.

Чем это опасно? Если Россией полностью захвачено информационное пространство, то в Беларусь можно вводить российские танки и полностью захватывать территорию. Отсюда все остальные последствия — возможно и нападение и на Украину, и на страны Запада, и на страны Балтии, Польшу, что, собственно, и репетировалось на учениях “Запад-2017”.

— У вас на сайте размещена статья, как обойти блокировку с помощью анонимайзера. Скажите, в Беларуси за это предусмотрена ответственность? Вы думаете, вам вернет это вашего читателя? Станут ли белорусы этим пользоваться?

— Белорусы уже активно этим пользуются. Мы, несмотря на блокировку, являемся лидером среди белорусских независимых сайтов. Конечно же, принимались в свое время эти законы о запрете анонимайзеров, “Тора” (анонимный браузер — ред.), но белорусы все равно это обходят, начинают использовать что-то другое. В общем-то здесь Лукашенко тоже проиграл. Сегодня эта ситуация с “Хартией”, в первую очередь, не выгодна ему. Нет лучше рекламы, чем запрет. Плюс диктатура понесет огромные международные издержки из-за блокировки крупнейшего независимого сайта.

— В России очень богатый опыт блокировки интернета, и пакет Яровой к этому имеет отношение, претензии ФСБ в отношении мессенджеров, персонализация интернет пользователей и так далее. Насколько Лукашенко, на ваш взгляд, готов перенимать подобный опыт?

— Я думаю, что силенок у них на это не хватит потому, что для проведения этих всех действий, о которых вы говорите, требуются огромные ресурсы, а ресурсов сегодня у диктатуры нет. Поскольку Россия сегодня не в состоянии уже в полном объеме финансировать режим Лукашенко, как это происходило в прежние годы. В первую очередь, из-за войны против Украины, из-за войны в Сирии и, собственно, падения цены на нефть. Я думаю, что сил на это у них не хватит. Плюс сейчас будет, и она уже начинается, реакция со стороны Запада. Я думаю, что после этой блокировки диктатура вообще может попрощаться с западными инвестициями и с какими-либо кредитами.

— Вы упомянули, что пропагандистский контент создается и местными телеканалами. Внимание в Украине привлекали некоторые сюжеты, к примеру, об автомобиле, который пытался прорваться через общую границу, притом его никто не видел — и это потом подтверждали пограничники. Вот недавно один из белорусских каналов показал кадры допроса Павла Шаройко, обвиняемого в шпионаже сразу же после пресс-конференции КГБ по этому поводу. Как вы это прокомментируете? Мог ли Шаройко стать заложником определенных обстоятельств?

— Безусловно, ваш коллега стал заложником этих спекуляций и просто-напросто здесь нужно понимать, что белорусское КГБ — это филиал российского ФСБ. Поэтому, очевидно, что с одной стороны это была совместная операция, а может это была даже личная инициатива Лукашенко потому, что он же после ареста вашего (украинского — ред.) журналиста заявил, что это была его инициатива. Ну, Лукашенко, определенно, выслуживается перед Москвой. Здесь это было очередным, многократным подтверждением, что диктатор Лукашенко не может быть никаким союзником Украины. Сегодня украинским гражданам опасно оказываться на территории Беларуси. В любой момент их могут арестовать и сдать в Россию, обвинить в Беларуси в немыслимых вещах, и вот это еще один повод задуматься руководству Украины, как выстраивать отношения с Беларусью. Мы неоднократно говорили, что в первую очередь нужно поддерживать отношения с демократической оппозицией Беларуси и понимать, что только она здесь гарант независимости и безопасности Украины, но никак не диктатор Лукашенко, который постоянно играет на одном поле с Путиным.

— В этих сложных обстоятельствах, вы получаете какие-то угрозы? Как ваши журналисты продолжают работать?

— В Беларуси опасно объявлять, что ты сотрудничаешь с сайтом “Хартия” — это было всегда. В последние годы, когда редакция эмигрировала в Польшу, конечно же, люди, которые сотрудничают с нами в Беларуси этого не афишируют, передают информацию нам тайно и анонимно. Потому, что были уже прецеденты, когда корреспондентов Хартии, если об этом становилось известно спецслужбам, вызывали в КГБ, угрожали, шантажировали и заставляли отказаться от работы на нас.

— Готовится ли Лукашенко уже к предвыборной кампании, является ли блокировка Хартии одним из таких шагов?

— Да, это в том числе, как один из вариантов. Поскольку в следующем году уже фактически может начаться избирательная кампания и там очень близко друг от друга проведение парламентских и президентских выборов. Естественно, Лукашенко боится, что могут произойти народные волнения, поскольку белорусы устали, что уже 25 лет их голоса никто не считает и диктатор просто рисует цифры в свою поддержку и бессовестно фальсифицирует результаты выборов.