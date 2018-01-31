Азаренко получила уайлд-кард на турнир в Индиан-Уэлсе 1 31.01.2018, 23:18

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Фото с сайта tennisportal.ru

Белорусская теннисистка брала титулы в Индиан-Уэлсе в 2012 и 2016 годах.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко получила уайлд-кард на турнир категории "Премьер" в Индиан-Уэлсе, передает pressball.by.

В специальном обращении белоруска поблагодарила организаторов за возможность выступить на одном из своих любимых турниров.

"Всем привет! Совсем скоро стартует турнир в Индиан-Уэлсе. Это один из моих самых любимых турниров. Все игроки любят возвращаться сюда. Организаторы здесь очень гостеприимны, каждый год турнир развивается. Очень здорово приезжать и играть перед этой потрясающей публикой в очень красивом месте. Жду не дождусь марта, когда я смогу сыграть в Индиан-Уэлсе. Спасибо всем, кто предоставил мне эту возможность. Надеюсь, увидимся в марте!"

Турнир пройдет 5-18 марта. Напомним, Азаренко брала титулы в Индиан-Уэлсе в 2012 и 2016 годах.