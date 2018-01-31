Посол Украины в США рассказал, что содержит секретная часть «кремлевского доклада» 1 31.01.2018, 23:27

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Информация из засекреченной части доклада Минфина США может сильно ударить по российским элитам.

Тайная часть представленного на днях «кремлевского доклада» Минфина США содержит критическую информацию о родственниках и коммерческих связях высших эшелонов власти Российской Федерации.

Об этом посол Украины в США Валерий Чалый рассказал в эфире «112 Украина».

«Президент России Владимир Путин несерьезно отреагировал, он обратил внимание, что по санкционному так называемому «кремлевскому списку» это еще не все. Он сам сказал, что есть еще другая часть, которую он еще не видел, он и не может ее увидеть, она тайная», – отметил посол.

По его словам, засекреченная часть доклада Минфина США содержит в себе подробную коммерческую и правовую информацию, применение которой может сильно ударить по российским элитам.

«Именно в этой части есть очень серьезные вещи о высших эшелонах власти России, их родственниках, их не просто ближайших родственниках, а всех коммерческих связях с олигархатом, коррупционных поступках. Эта тайная часть, я думаю, вызвала очень серьезное беспокойство очень многих в России. Они сейчас пытаются говорить, что это отношение к российскому народу. Это совершенно не так, там есть четкие направления действий», – рассказал Чалый.