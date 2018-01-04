«Ъ»: Семь российских самолетов уничтожены на базе в Сирии 1 4.01.2018, 7:36

15,639

Российскую авиабазу Хмеймим обстреляли из минометов.

В результате обстрела авиабазы Хмеймим были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72, сообщило российское издание «Коммерсантъ».

«Радикальные исламисты обстреляли 31 декабря из минометов авиабазу Хмеймим», - написало российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на два военно-дипломатических источника.

Отмечается, что в результате были уничтожены как минимум четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Издание пишет, что после попадания минометного снаряда сдетонировал склад боеприпасов.

По неофициальным данным, ранения могли получить более 10 военнослужащих. В министерстве обороны РФ это пока не прокомментировали.

Издание пишет, что обстрел авиабазы Хмеймим можно считать одним из самых серьезных инцидентов за все время проведения военно-воздушной операции России в Сирии.

Авиабаза Хмеймим расположена на западе Сирии, там базируется российская авиагруппа.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила, что в Сирии 31 декабря в результате крушения вертолета Ми-24 погибли двое российских военных. В минобороны РФ объяснили это технической неисправностью.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды и боевики «Исламского государства».

В сентябре 2015 года к конфликту присоединилась Россия. В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин приказал начать вывод основных российских сил из страны, однако авиационная группировка РФ продолжала наносить удары по позициям сил, противостоящих президенту Сирии Башару Асаду.

11 декабря 2017 года Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории РФ. 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил ему, что приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен.

По словам министра, в Сирии остались три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим.