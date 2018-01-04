Макрон предложил изменить законы Франции для борьбы с фейковыми новостями 1 4.01.2018, 7:56

Либеральные демократии следует защищать с помощью сильного законодательства.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть законодательство в отношении средств массовой информации с целью борьбы с фейковыми новостями. Об этом 3 января он заявил на пресс-конференции в Елисейском дворце, сообщило Le Monde.

"Если мы хотим защитить либеральные демократии, у нас должно быть сильное законодательство", – сказал Макрон.

По его словам, изменения в законодательство должны в том числе касаться социальных сетей, особенно в период выборов. Президент Франции выступает за "повышенную прозрачность" рекламных материалов на интернет-платформах.

Макрон предложил, в случае появления поддельных новостей, разрешить судам оперативно удалять какой-либо контент, закрывать учетную запись пользователя или блокировать доступ к веб-сайту.

Он напомнил, что в 2016 году во время избирательной кампании его штаб стал жертвой взлома хакеров и распространения ложной информации.