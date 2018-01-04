Александра Саснович вышла в полуфинал турнира в Брисбене 2 4.01.2018, 7:59

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В четвертьфинальном матче белоруска в трех сетах взяла верх над французской теннисисткой Ализе Корне.

Белоруска Александра Саснович (№ 88 рейтинга WTA) вышла в полуфинал турнира серии «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894 700 долларов, сообщает tut.by.

В четвертьфинальном матче 23-летняя Александра Саснович в трех сетах взяла верх над 27-летней французской теннисисткой Ализе Корне (№ 38) — 3:6, 6:2, 6:3.

Отметим, что в Брисбене Александра Саснович пробивалась в основную сетку сквозь сито квалификации, победив в отборочных матчах американку Джулию Боузрап (№ 135) — 6:1, 6:4, австралийку Изабель Уоллас (№ 235) — 6:3, 6:1 и россиянку Полину Монову (№ 178) — 3:6, 7:5, 6:2.

В стартовом поединке основной сетки Александра Саснович взяла верх над 11-й ракеткой мира Кристиной Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5. Кристина Младенович не побеждает с августа 2017 года, серия ее поражений достигла уже 13 матчей. Затем в 1/8 финала Александра Саснович победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (№ 34) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Еще одна белоруска, Вера Лапко (№ 134), не смогла пробиться в число 32 участниц основной сетки, уступив на старте квалификации украинке Даяне Ястремской (№ 188) — 2:6, 4:6.

Победитель турнира в Брисбене определится 6 января.

Между тем определилась соперница белоруски Арины Соболенко (№ 73 рейтинга WTA) в четвертьфинале турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 626 750 долларов. 4 января Арина сразится с 1-й ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.