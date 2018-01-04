Сокращение России 3 Игорь Яковенко

4.01.2018, 8:12

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Масштаб РФ медленно, но верно приближается к нулю.

В 2017 году произошло сильное сокращение России как страны и как государства. Не в смысле территории, тут России по-прежнему очень много. И не в смысле численности популяции, тут убыль есть, но мизерная, всего по данным Росстата 0,001%. Страна и государство скукожились по сути своей. Уменьшился внутренний масштаб России. Поясню. У Толстого есть простая формула, позволяющая оценить масштаб человека с помощью дроби, в числителе которой то, что он из себя представляет, а в знаменателе то, что он о себе думает.

Если попробовать использовать нечто подобное для характеристики страны и государства, то в числителе будет сумма всего того, чего Россия достигла в экономике и политике, а в знаменателе то, что о себе страна говорит по телевизору и то, что думает о России ее население. Можно построить две отдельные формулы – отдельно для «измерения» государства, с телевизором в знаменателе, отдельно для «измерения» страны, тут в знаменателе будут данные Левады-центра. Но поскольку Левада-центр с разной степенью достоверности и честности исследует то, что в головы россиян вложил телевизор, мы не будем умножать сущности.

Итак, что имеем в знаменателе. Телевизор круглосуточно рассказывает о величии России, о том, как она в одиночку спасает глобус от мирового терроризма, от козней Запада и фашистов, захвативших власть в Украине. То, что в результате произошло с головами россиян, зафиксировал Левада-центр в ноябре 2017 года. В этом году достигло исторического максимума число россиян, считающих, что русские – великий народ, имеющий особое значение в мировой истории. Сегодня так думают 64% опрошенных, что в 5 раз больше, чем в 1992 году, когда таких было 13%. Доля тех, кто считает русских таким же народом, как и другие народы, сократилась почти в 2,5 раза: с 80% в 1992-м до 32% в 2017-м.

Со знаменателем, который стремится к бесконечности, разобрались, теперь о числителе. Путин на встрече с рабочими депо «Москва – Киевская» сказал, что «2017-й год складывается для России в целом удачно» и тут же соврал, что реальные доходы россиян выросли. Путин врет всегда безоглядно и вдохновенно. Примерно в то же самое время карманный Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян за 11 месяцев на 1,4%. Свыше 20 миллионов граждан России выживают в нищете, имея доход ниже прожиточного минимума.

Особую гордость в популяции вызывают успехи России и лично Путина на международной арене. «Россия уничтожила ИГИЛ», - всю вторую половину 2017-го кричит телевизор. «Мы уничтожили ИГИЛ. Война закончена», - сообщает подведомственной популяции Путин. «Мы спасли мир от террористов ИГИЛ, а кто же еще?» - знают все россияне. То, как наши ВКС лихо бомбят Сирию, нам целый год показывали по телевизору. Но по поводу того, что Россия уничтожила ИГИЛ и по поводу окончания войны есть два вопроса. Вопрос первый. Террористическое квазигосударство ИГИЛ имеет две столицы: Мосул в Ираке и Ракку в Сирии. Оба этих города были освобождены от террористов при поддержке международной коалиции во главе с США. Ни войска Асада, ни войска Путина в этом не участвовали. Это не означает, что Россия не принимала участие в разгроме ИГИЛ, но довольно убедительно свидетельствует, что роль России в войне в Сирии, мягко говоря, весьма преувеличена. То есть и тут знаменатель стремится к бесконечности, в то время как числитель представляет собой довольно скромную величину. То же самое и со вторым вопросом – об окончании гражданской войны в Сирии. Поскольку после того, как Шойгу и Путин об этом объявили, геноцид сирийского народа продолжается и люди гибнут сотнями и тысячами. То есть, вмешательство путинской России в войну в Сирии, во-первых, не стало главным фактором в разгроме ИГИЛ, во-вторых, не принесло мир на землю Сирии. Единственное, чего смог добиться Путин – сохранение власти диктатора и убийцы Асада над частью сирийской территории.

Чем стал 2017-й год для России? Это был год мракобесия, год торжества подлости, лже-науки и пошлости, а также год потери будущего.

ГОД МРАКОБЕСИЯ

Весь год страна наблюдала за тем, как депутат Поклонская, внезапно впавшая в сектантский припадок царебожия, прикидывалась юродивой и бросалась на режиссера Учителя и его фильм «Матильду». У юродивой немедленно появились сторонники и последователи. По всей стране случились «всероссийские стояния за веру, Отечество, народ и царя». Стояли против фильма «Матильда». Некоторые стоянием не ограничились и принялись жечь машины у офиса режиссера Учителя. В движении к средневековью депутата Поклонскую поддержали многие, один из первых – глава Чечни Рамзан Кадыров, который потребовал, чтобы злосчастный фильм не получил прокатного удостоверения на территории Чечни.

ГОД ЛЖЕ-НАУКИ И ХАНЖЕСТВА

Противостояние между исторической наукой и министром культуры Мединским в 2017-м завершилось викторией Мединского и, соответственно, полным разгромом и капитуляцией исторической науки.

То, что докторская диссертация Мединского не имеет ни малейшего отношения к науке вообще и к истории в частности, очевидно любому, кто имеет малейшее представление о науке и ее методах. Именно такой вердикт по данному тексту вынес экспертный совет ВАК. Но, поскольку в путинской России идет целенаправленное уничтожение и унижение науки, во главе Министерства образования и науки стоит Ольга Васильева, неоднократно доказавшая, что для нее авторитет церкви выше авторитета науки. Естественно, Васильева поддержала Мединского и он остался доктором исторических наук.

Та же Васильева совместно с еще одной православной кликушей во власти, омбудсменом по правам ребенка Анной Кузнецовой, продавили в 2017 году решение о включение в школьный курс «Нравственных основ семейной жизни». Заниматься школьникам предложат по учебнику, написанному монахиней (!) и священником.

ГОД НЕГОДЯЕВ

2017-й стал годом триумфа нескольких россиян, каждый из которых является эталонным негодяем, то есть воплощает в себе все самые отвратительные черты человеческой натуры.

Среди этой галереи россиян-победителей выделяется Игорь Сечин. Сечин в 2017-м одержал много побед. Главная из которых, несомненно, посадка федерального министра Улюкаева, которого Сечин поймал на колбасу как самого глупого карася. Отобедав министром Улюкаевым, Игорь Иванович принялся добывать себе на ужин Евтушенкова с его АФК «Системой», но эта добыча оказалась шустрой и верткой. Евтушенков почему-то отказался быть съеденным, и, прекрасно понимая, что в Башкирии, где поначалу настиг его своим иском Сечин, Игорь Иваныч его точно сожрет, отчаянно рванулся в Москву, где стал носиться в поисках спасения между Кремлем и Московским арбитражным судом, оглашая планету воплями «Помогите! Хулиганы имущества лишают!». Путину этот шум надоел и он предложил Сечину и торчащему у него из пасти Евтушенкову помириться и не пугать бизнес. Тут важно не то, что Путин сказал, а то, что не факт, что Сечин его послушает…

Превращение сферы российского бизнеса в аналог парка Юрского периода, в котором зубастые рептилии пожирают друг друга в зарослях гигантских папортников и хвощей, это важный штрих к портрету 2017-года…

Обратная зависимость между моралью и успехом в России не новость, но в 2017 она стала жесткой и линейной. Тотальная безнравственность окончательно стала фильтром на пути к успеху.

ИЗГОЙСТВО

В 2017-м Россия сделала широкий шаг на пути к превращению в мирового изгоя. Решение МОК, исключившего страну из мирового олимпийского движения, лишение многих прошлых олимпийских наград, плюс решение конгресса США о новых санкциях, плюс неизбежный суд по Боингу, на котором Россия наверняка будет главным фигурантом – все это довольно быстро превращает Россию в страну, с которой все меньше находится желающих иметь дело.

ТОРЖЕСТВО ПОШЛОСТИ И УТРАТА БУДУЩЕГО

Символ прошлых лет – ядерный пепел, в который телеведущий Киселев грозил превратить Америку, сменился в 2017 новым символом – ведром с надписью «говно», который телеведущий Шейнин вносит в студию и предлагает отведать оппонентам. Путинский телевизор окунул в шейнинское ведро всю страну. С той лишь разницей, что у Шейнина, по его словам в ведре был шоколад, а для страны столько шоколада не нашлось, так что Россия плавает в иной субстанции.

Невыносимая пошлость стала еще одним фильтром на пути к успеху. Об этом свидетельствуют новые лица, заявившие о себе в качестве участников президентской гонки. Одна из самых пошлых передач российского ТВ, «Дом-2» стала весьма надежным социальным лифтом. Одна ведущая этой программы – Ксения Собчак – становится кандидатом в президенты с мощным административным ресурсом и с заявкой на создание парламентской партии. Вторая – Ольга Бузова – открывает в себе вокальный талант, дает сольные концерты и получает место ведущей в прайм –тайм на федеральном канале. Еще один апофеоз пошлости – кандидат от КПРФ, сидящий в интерьере с двумя портретами В.И.Ленина и макетом клубники угрожающих размеров.

Стартовавшая в 2017 году президентская кампания, в которой не предусмотрены никакие выборы, конкуренция, вообще не предусмотрен какой-либо политический процесс – это довольно внятный месседж, который Россия посылает всему миру, оставляя копию себе. Суть месседжа изложена в четырех словах: «У РОССИИ НЕТ БУДУЩЕГО». Проект коммунистического будущего России умер в 70-х годах прошлого века, и был захоронен в 1991-м. Выбросив истлевшую шинель коммунизма, голая Россия попыталась втиснуть свои обильные телеса в либеральные одежды свободного рынка и демократии. Портные оказались жуликами, наподобие тех, из сказки Андерсена «Новое платье короля», которые украли весь материал и пытались убедить народ, что голый король одет в роскошные одеяния. Обман держался недолго, Россия разочаровалась в любых идеологических одеждах и позволила новому проходимцу укутать себя дерюгой имперского мифа про «вставание с колен», «возвращение величия» и прочий бред, которому «крымнаш» придал новый импульс и обогатил сказкой про «русский мир», «Новороссию» и пр.

В 2017 году все эти мифы растаяли в воздухе. Никто не верит в «русский мир», в «Новороссию» и прочую чушь. Россия вновь осталась голой, без какого-то ориентира, показывающего очертания будущего. Приговоренная к пожизненному Путину, страна впала в прострацию, больше всего напоминающую состояние комы. Что и когда выведет ее из этого состояния, предсказать невозможно. Россия вползла в 2018-й год, не приходя в сознание и не проявляя особого интереса к своей судьбе. Впрочем, и весь остальной мир все меньше интересуется Россией. Если бы не второй в мире запас ядерного оружия, человечество вполне согласилось бы забыть, что там валяется в северной части Евразии. Тем более, что, если вернуться к «формуле Льва Толстого» масштаб России с ее стремящимся к бесконечности «знаменателем» и уменьшающимся «числителем» медленно, но верно приближается к нулю. Несмотря на громадную территорию...

Игорь Яковенко, blogspot.ru