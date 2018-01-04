Белорусы требуют напечатать Третью уставную грамоту БНР 4.01.2018, 8:20

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Начался сбор подписей за публикацию исторического документа.

На сайте «Удобный город» начат сбор подписей за то, чтобы в СМИ опубликовали Третью уставную грамоту БНР. Инициаторы компании хотят обратиться в Министерство информации, чтобы оно дало редакциям печатных государственных СМИ поручение разместить Третью уставную грамоту БНР.

По состоянию на утро четверга, под обращением подписался 150 человек.

Третью уставную грамоту Рада БНР приняла 25 марта 1918 года. Согласно этому документу Белорусская Народная Республика провозглашалась независимым государством.

Сейчас Третья Уставная грамота находится в Национальном архиве Беларуси.

Сбор подписей будет продолжаться еще 21 день.