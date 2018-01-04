Сбитая ГАИ солигорчанка: «Скорую» для меня не стали вызывать 6 4.01.2018, 8:29

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Жительница Солигорска рассказала новые подробности о резонансном ДТП.

Пострадавшая в ДТП в Солигорске Ольга Шаридода говорит, что инспектор ГАИ был не в меньшем шоке, чем она сама, сообщает «Белсат».

«Я переходила дорогу, убедившись [в безопасности]. Я успела пройти только одну полосу, после чего была избита. Я открыла глаза когда уже лежала на спине. Ко мне первым подошел не автоинспектор, а очевидцы – они меня и подняли, – рассказала по телефону из больницы Ольга Шаридода. – Реакция у инспектора была такая же как у меня – никакая. Скорую он мне не предложил. Но признался, что он виноват, что не заметил».

«На данный момент я лежу в больнице – у меня черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Теперь я на лечении», – добавляет Ольга.