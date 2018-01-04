Рынок криптовалют после Нового года оценили в $700 миллиардов 1 4.01.2018, 8:55

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При этом биткоин теряет доминирующую позицию на рынке.

Новый год начался с активизации восходящего движения большинства наиболее ликвидных криптовалют. По состоянию на 3 января общая рыночная капитализация цифровых валют составляет $705 млрд, пишет forklog.com.

На скриншоте ниже можно увидеть, что за последние сутки выросли в цене все топовые альткоины, а также биткоин:

Данные: Coinmarketcap

Среди первой десятки самых популярных криптовалют за последние 24 часа наиболее существенный рост продемонстрировали биткоин, Ripple, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar и NEM. При этом, в течение последних семи дней наиболее активно из них росли Ripple, Cardano, Stellar и NEM.

Стоит также отметить, что на фоне уверенного роста первой криптовалюты, индекс доминирования биткоина находится на рекордно низких отметках (37,08%):

Данные: Coinmarketcap

Напомним, примерно две недели назад цена биткоина достигла психологической отметки в $20 000, а общая капитализация криптовалют превысила $600 млрд. В то время индекс доминирования биткоина превышал 50%.