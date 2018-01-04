«Погоня» в Западной Беларуси: неизвестный факт 4.01.2018, 9:15

1,968

Изображение одного из вариантов национального герба старше, чем предполагалось, на четверть века.

Изображение «Погони», которое предложено использовать в кампании по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики, была найдена журналистами racyja.com в Белорусской эмиграционной коллекции.

Она использовалась на печатях, бланках и разнообразных документах Рады БНР, Всемирного объединения белорусской эмиграции и многих других организаций за пределами Беларуси с 50-х годов 20 века.

Интересным фактом является то, что изображение «Погони», которая стала символом компании # БНР100, старше по крайней мере на четверть века. Она использовалась не только в эмиграции в 50-х, но еще в 20-х годах в Западной Беларуси. Об этом свидетельствует обложка книги «Сценические произведения» напечатанной издательством общества "Погоня" в Вильнюсе в 1927 году.