«Муж не хочет копить на квартиру и думать о будущем» 29 4.01.2018, 9:26

4,728

Фото: standard-freeholder.com

Белоруска обратилась за помощью к психологу.

Читательница tut.by прислала письмо о том, что ее муж ушел из семьи. Точнее, мужа выгнали ее родители, в чьей квартире они живут вместе с ребенком уже 9 лет.

Кто прав: родители, которые считают, что мужчина должен накопить на свое жилье? Или муж, который не хочет «всю жизнь горбатиться» на квартиру?

— Решила рассказать свою историю в надежде на помощь и взгляд со стороны. С супругом вместе уже 9 лет, из них 4 года женаты. Познакомились на работе. До встречи с ним у меня были единственные длительные отношения (3 года), но на расстоянии (т.к. жили в разных странах — встречались только летом), которые закончились обманом, предательством и изменами с его стороны.

Длительное время очень сильно мучилась, переживала, было дико больно на протяжении нескольких лет. Не была готова к новым отношениям и спустя год после разрыва.

Но когда впервые увидела будущего мужа — влюбилась с первого взгляда. Он оказался человеком очень творческим. Играл на разных музыкальных инструментах, пел, увлекался медитацией.

Начали встречаться, через 2 месяца стали жить вместе с моими родителями. Поженились через 4,5 года отношений. И то, мне кажется, что это было не целиком его желание (были подстегивания со стороны родственников, преимущественно моих, но иногда и его). Возможно, я ошибаюсь. Но он человек свободного нрава, ему нужна свобода. И, видимо, решение о женитьбе далось ему нелегко.

Через год родилась дочка. Он помогал мне с ребенком с самого ее рождения, когда видел, что очень устаю от бессонных ночей и нервы на пределе, — давал отдых, баюкал дочь ночами, если плакала, за что ему очень благодарна. Дочь росла, я в декрете, муж на работе. Так и прожили с родителями вот уже 9 лет. За это время было всякое: и ссоры, и скандалы… Преимущественно из-за того, что его работа связана с компьютерами, техникой, он увлекался компьютерными играми. Порой этого было много — ежедневно по несколько часов, по моему мнению… Правда, свою лепту вносили и родители. Его объяснение всему этому было довольно простое — я устаю на работе, а игры помогают мне расслабиться. К тому же я дома, а не шляюсь где попало, как другие мужики, и не бухаю, как многие…

Естественно, за это время (я бы даже сказала, с самого начала) мы задумывались о приобретении собственного жилья. С самой свадьбы начали откладывать сбережения, стали на очередь как молодая семья. Сначала все было хорошо. Зарабатывали неплохо и я, и он. После рождения ребенка средств, чтобы откладывать, стало не хватать.

К тому же за это время несколько раз ездили на отдых и часть сбережений потратили. Но это было обоюдное решение, все-таки нужно вывозить ребенка на оздоровление, да и самим отдохнуть. Но проблема не в этом. Каждый раз разговор о приобретении собственного жилья (не будешь же всю жизнь жить с родителями) приводил к ссорам и обидам друг на друга.

Я, признаюсь честно, такой человек, который хочет всего и как можно быстрее. Тем более когда смотришь на своих друзей и знакомых, которые уже с жильем, потому что как-то крутятся, подрабатывают, думают о будущем, волей-неволей равняешься на них, и хочется так же. Но все мои попытки предложить мужу как-то подработать, тем более с его навыками в компьютерной сфере, приводили к возмущению и негодованию. Однажды он сказал, что я не знаю, что такое голод, нищета, боль, разочарование, одиночество (у него было тяжелое детство), и поэтому не умею ценить то, что имею, а гонюсь за большими богатствами, хочу всего и сразу. Мол, тогда нужно было найти себе богатого. У него есть любимая работа, он получает неплохую зарплату, жить нам есть на что. А пахать и убиваться на нескольких работах, не видя жизни здесь и сейчас, чтобы заработать на жилье в ближайшие время, он не собирается. Жить есть где, кушать есть что — и хорошо. Все будет, нужно лишь подождать лучших времен. Тем более что ситуация в стране сейчас такова, что всем тяжело.

Все бы ничего, но периодически и родители вносят свою лепту — мол, он ничего не делает, играет в игры, семье не помогает, о жилье не думает, да ему вообще ничего не надо… Я устала. У меня в голове постоянно мысли о нас, о семье, о жилье, о достойном будущем для нашего ребенка… Они сводят меня с ума, но умом понимаю, что сделать сейчас ничего не можем. Видимо, прошел уж очень долгий срок (9 лет), когда мы живем с родителями, и напряжение в отношениях постоянно растет.

Всегда кого-то что-то не устраивает, кто-то кем-то недоволен, зол, отсюда ссоры и скандалы. В конце концов все это привело к тому, что родители сказали мужу — езжай к себе домой, к своим родителям. Он уехал, мы с ребенком остались.

Сейчас он очень сильно обижен на родителей за несправедливое отношение к нему, на меня — за то, что не поддержала его, не заступилась перед родителями. Понимаю, что он прав. Он мой муж, и я должна была его поддержать, отстаивать права, бороться за семью… Но я также понимаю, что и мои родители правы. Они хотят для нас лучшего, большего, поэтому так поступили, в надежде подтолкнуть и моего мужа, и меня к каким-то действиям. А он как человек творческий — очень ранимый. Любая критика может ранить его до глубины души. Так и произошло.

Почему я не ушла с ним к его родителям? Из-за ребенка. Потому что сейчас мы живем здесь в хороших условиях, в большой, просторной квартире, с хорошим ремонтом — все, что мы нажили за это время. Детский сад рядом, поликлиника рядом, работа мужа рядом. А его родители живут за городом (20 км), в квартире с гораздо худшими условиями.

Так и живем. Он — там, а мы — здесь. Он приезжает к дочке, играет с ней. Но вопрос все еще остается открытым. Он очень сильно обижен на нас и ждет от меня каких-то действий, шагов. Хочет, чтобы родители извинились перед ним. Но поговорить о ситуации и решать проблему сейчас не хочет. Видимо, нужно время подумать.

А я не знаю, что мне делать. Ищу съемную квартиру для нас. А надо ли? Порой думаю: ведь он мужчина, он глава семьи, и он должен бороться за нас, должен что-то предпринять… Порой, наоборот, волнуюсь, что я его не поддержала тогда и должна что-то сделать сейчас, сделать шаг навстречу.

Порой задаюсь вопросом — а нужен ли мне человек, который не стремится к чему-то большему ради своей семьи? Который не смотрит со мной в одном направлении? Может, подать на развод и не мучить друг друга? Но у нас есть ребёнок. Я запуталась и не знаю, что мне делать! Я устала быть сильной и думать обо всем сама. Я хочу быть слабой и хрупкой женщиной, хочу быть «за мУжем» как за каменной стеной. А сейчас все в точности до наоборот. Мне плохо без него, я скучаю. Но и с ним мне нелегко.

Комментарий психолога:

— «Мне плохо без него, я скучаю». Пожалуй, эти слова могут стать началом распутывания клубка чувств и эмоций в вашей ситуации.

Из вашего письма видно, что вы, которая «хочет всего и как можно быстрее», не успев излечиться от прошлых отношений, вошли в следующие, а это, как правило, тянет перенос ожиданий с прошлого партнера на настоящего, который совсем другой.

Часто, очаровываясь одними качествами любимого человека, мы не учитываем иные, которые обязательно проявятся в совместной жизни.

Узнавая, соединяя еще не распробованные качества друг друга, можно с интересом составлять новый уникальный узор вашей семьи, создавая свои ценности и правила.

Однако уникальность не случилась: вы поселились на территории ваших родителей — комфортное для вас пространство, но незнакомое мужу.

Две семьи в одной квартире, где ее хозяева, имеющие свои установки на правильность семьи, вмешивались в вашу личную жизнь, активно продвигая свои ценности.

Опыт тяжелого детства вашего мужа, одиночества и лишений сформировали у него свои взгляды на семейную жизнь, где он научился ценить малое. Обесценивая его приоритеты, ему предлагалось оправдывать ожидания ваших родителей, наступать на свои убеждения, на свою личность. Но имея свободолюбивый нрав, он уходил из некомфортного пространства в компьютерные игры, где мог отдохнуть от давления.

Вам тоже было нелегко, вы оказались между двух полюсов ценностей родителей и мужа. Судя по письму, у вас есть трудности в формировании собственного мнения, на которое влияют все значимые люди.

Несмотря на сильное желание собственного жилья, вы согласились потратить часть денег, сместив приоритет на семейный отдых, что было действительно необходимо. Но вы также согласились с тем, что родители, желая для вас «лучшего, большего», разлучили вас, выгнав вашего мужа из дома, в то время как он справлялся с материальным обеспечением семьи (хорошая зарплата и есть на что жить), а также помогал с ребенком, заботясь о вас.

Встает вопрос: что лично для вас «лучшее, большее»?

Вы говорите: «Я хочу быть слабой и хрупкой женщиной, хочу быть „за мУжем“ как за каменной стеной» … И в то же время сокрушаетесь, что муж не смотрит с вами в одном направлении. Похоже, это про то, что, прожив с мужем 9 лет, хорошо зная его особенности характера, принимая те, которые вам удобны, и не принимая те, которые идут вразрез с видением окружения, вы желаете изменить его личность, заставив быть тем, кем ему быть некомфортно. Принять ваше направление взгляда, а не найти ваше общее. Это не о «слабой и хрупкой».

И… будете ли вы счастливы от того, что прогнете под свои желания другого, ценой его комфорта?

Что для вас «каменная стена»: материальное обеспечение в размерах, которые установили окружающие, или крепкая семья, где супруги не ломают личность друг друга, а договариваются на основе компромиссов?

Сейчас ради «достойного будущего» вашего ребенка вы остались с родителями из-за «хороших условий», удобств и даже близости работы мужа, который уже живет за городом!

Вы пишете о том, что прав муж и что нужно было поддержать его, но по факту поддержали родителей, предоставив им решать судьбу вашей семьи.

А где ваша правда?

«Все бы ничего, но периодически и родители вносят свою лепту». Пожалуй, эти слова и еще ваши поиски съемной квартиры позволяют верить в ваше осознание, что влияние даже самых близких людей на ваше личное семейное пространство может разрушить его. А вы с мужем по-прежнему дороги друг другу. И только вы сами, уважая и принимая друг друга, можете договориться и решить, как для вас лучше, но сделать это можно только вдвоем.