На полке председателя Китая разглядели книги по искусственному интеллекту 4.01.2018, 9:38

Си Цзиньпин увлекается западными футурологами.

Китайские интернет-пользователи смотрят новогодние обращения главы государства не только потому, что так надо, а и потому, что на книжных полках председателя Си Цзиньпиня каждый год можно разглядеть новые книги. А по названиям этих книг можно понять, что нынче волнует одного из самых влиятельных людей на планете, пишет onliner.by.

На книжной полке китайского лидера в этом году обнаружили сразу две книги, посвященные машинному обучению, искусственному интеллекту, их влиянию на общество. Первая книга — это «The Master Algorithm» профессора из Университета Вашингтона Педро Домингоса. Она дает более практичный и фундаментальный взгляд на взлет машинного обучения. Эта книга входит в рекомендационный лист Билла Гейтса для тех, кто хочет разобраться в машинном обучении.

Вторая книга (Augmented: Life in the Smart Lane) австралийского футуролога и банкира Бретта Кинга заглядывает глубже в будущее, когда на смену эпохе машин, космоса и цифровых технологий придет эра дополненной реальности, которая будет базироваться в том числе на искусственном интеллекте и умной инфраструктуре.

Кроме этого, на книжной полке были замечены «Война и мир», «Старик и море», «Отверженные», экономические труды, а также книги по истории и военной стратегии Китая.