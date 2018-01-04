Гости из РФ в Минске: Цены такие же, как в Москве, а обои в номере отваливаются 7 4.01.2018, 9:46

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Истории россиян, приехавших на новогодние праздники в белорусскую столицу.

В послепраздничный день в ТЦ «Столица» в Минске каждый третий — это россиянин, а каждый второй — москвич. Лишь изредка вопрос «Вы приезжий?» ставил в тупик местных, пишет onliner.by.

Виталий и Ирина из Санкт-Петербурга:

— Новый год — домашний праздник. Мы по традиции отмечаем его дома, в Санкт-Петербурге. Там все украшено, возле каждого метро — приличная елка. Приехали в Минск сегодня. В первый раз здесь. Почему Минск? Потому что длительная поездка не была запланирована, а что-то поближе на машине — можно.

В центре Минска немного затрудненные развязки, но в целом мне нравится город, Беларусь. Мы приехали сюда уже с положительным настроем.

На какие-то продукты цены у вас ниже, на какие-то — выше. Общая ценовая политика по сравнению с Питером примерно такая же. С собой увезем традиционно качественные белорусские колбасы, сыр, молочные продукты.

Они у нас очень ценятся. Есть даже специальные магазины под названием «Белорусские продукты». Питерские колбасы не идут ни в какое сравнение. Белорусские продукты качественные — наверное, потому, что исполнительная власть строго за этим следит. Мы считаем, это правильно: свой народ нельзя травить непонятными вещами.

Сергей и Наталья из Москвы:

— Приехали 2 января. Дома отметили с родными — и сразу сюда. Чистый город. Вчера были на экскурсии «Вечерний Минск», очень понравилось. Завтра замки посмотрим.

Люди вежливые, культурные. Вчера мы искали улицу, и четыре человека подключились, открыли интернет и все объяснили. В течение пяти минут мы были на месте.

В Москве как? Тоже отзывчивые люди. У всех славян один менталитет.

Цены в гостиницах на Новый год поднялись. Если сравнивать с Питером, например, то тут, конечно, дешевле: три ночи — 11 тыс. рублей.

Увезем с собой сувениры, магнитики, кружку пивную. А еще рецепты белорусской кухни.

Наталья и Наталья из Москвы:

— Раньше были деньги — ездили далеко за рубеж. А сейчас с деньгами в России стало туго. Мы подумали-подумали и вспомнили, что в последний раз были в Минске еще в Советском Союзе, во время школьной экскурсии.

Отмечали в гостинице. Расстелили на кровати скатерть, потом плясали — было весело. Гостиница IBB — впечатление хорошее, номера — тоже, еда вкусная.

Очень нам у вас понравилось. Спасибо за гостеприимство. Город такой чистый, в Москве такого нет. У нас грязь и всякое такое прочее.

В интернете пишут, что Минск после войны фактически восстанавливали, как Дрезден. Хотелось на это посмотреть. Знаете, что здесь понравилось? Свобода. В Москве дом на доме стоит, муравейник на муравейнике, да еще и точечно что-то поставят. А в Минске ходишь — и дышится свободнее. Центральная площадь напоминает площадь в Будапеште.

Нравится тут отношение к людям. В метро смотришь на ребят: у них лица доброжелательные. Нет хамства. Приходишь на рынок и слышишь: «Вы нас обидите, если не попробуете».

Из еды увезем бабкину колбасу и сало. Не поверите, набрали столько, что холодильник забили.

Девушка из Нижнего Новгорода:

— Выбрали Минск, потому что это столица ближайшей к нам страны. Тут мы в первый раз. Мы впервые в жизни прошли 50 километров по городу: есть памятные места, есть на что посмотреть.

А Новый год после 14 часов дороги мы проспали. В итоге отмечали в пять утра. Гостиницу выбрали ужасную — «Спорт» возле метро «Площадь Якуба Коласа». Кажется, последний ремонт там был в годы Великой Отечественной войны. Номер угловой, внутри очень холодно. Ванна с желтыми пятнами, в грибке.

Обои отваливаются. Стоит доисторический телевизор, который, наверное, еще моя бабушка смотрела. Обслуживание ужасное. Хотя, судя по Booking.com, это одно из милейших мест.

Если бы не все красоты, которые есть в Минске, то гостиница оставила бы совсем стремные впечатления.

Купили местный шоколад, косметику и алкоголь. Цены, в принципе, на одном уровне с нашим городом. Кстати, думали почувствовать себя миллионерами, а у вас уже рубли обычные.

Елена, Денис и их мама из Москвы:

— Отметили сначала дома с семьей, потом собрались с друзьями и поехали в кафе. Было весело: запускали фейерверки, салюты. Все как обычно.

Все хорошо, только погода была не особо праздничная. В Минске просторнее, дышится легче. В Москве слишком много людей и уже стало тесновато.

Увезем с собой зефир, мармелад от «Красного пищевика».

Анжела, Наталья и Елена из Москвы:

— Люди очень доброжелательные. Молодцы. В Москве, конечно, другой контингент, очень много приезжих и злости. Вот зарядились в Минске положительными эмоциями на весь год.

Увезем с собой конфеты от «Коммунарки», колбасные изделия. У нас такого нет. Вернее, есть, но не такого уровня и качества. Обязательно вернемся!

Ярослав из Москвы:

— В Минск попал случайно — по пути в Сочи. В гостинице был часов в одиннадцать ночи 31 декабря. Спросил на ресепшене, куда можно пойти, они посоветовали бар с другой стороны здания. В маршрутке, которая ехала от аэропорта до гостиницы, я познакомился со швейцарцем, и мы с ним вместе отметили Новый год. В баре было здорово и недорого.

Мой швейцарский друг посчитал, что за эти деньги в Швейцарии он смог бы только в «МакДональдс» сходить. А я бы сказал, что в Минске все процентов на 30 дешевле, чем в Москве.

Я так понял, что в этом баре было много тех, кто тоже пришел по совету с ресепшена. Познакомились с парой из Питера, с парнем из Нидерландов. Кстати, очень хорошо вы сделали, что иностранцам без визы можно находиться здесь пятеро суток. Швейцарец так и прилетел: хотел в Россию, но не успел сделать визу, поэтому прилетел сюда.

Все, кто посещает Минск, отмечают удивительную чистоту на улицах. Мне понравились здания на проспекте. Как они называются? Сталинский ампир? Проспект Независимости ничем не уступает московским — и по ширине, и по размаху.

Что еще из плюсов? Казино не закрыли. Ходил, выиграл. Минусов в городе пока не заметил.

Андрей и Анастасия из Москвы:

— Почему выбрали Минск? Честно? Не успели сделать загранпаспорт. Самое интересное, что есть в Минске, — это библиотека. Были там вечером и поднялись на смотровую площадку. Что еще? Минск мало чем отличается от Москвы, архитектура и дороги такие же.

Новый год отметили на съемной квартире. Нашли легко, но цена высоковата — 6 тыс. рублей. В Сочи было дешевле.

Наверное, потому, что квартира находится в пяти минутах ходьбы от центра.

Транспорт у вас дешевле, за исключением маршруток. Заметили проблему с магазинами: невозможно найти супермаркет не только непосредственно в центре, но и дальше от него. Зато с аптеками проблем нет: они расположены через каждые 50 метров.

Вернемся ли сюда? 50 на 50.