В Бресте провели «невидимый» ремонт улицы 4 4.01.2018, 9:57

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Трюк от городских властей разоблачили случайно.

К тысячелетию города власти Бреста ремонтируют улицы. Вот только местами ремонт происходит исключительно на бумаге. Так случилось на улице Шевченко, где была отремонтирована лишь половина улицы, сообщает «Белсат».

История с половиной ремонта вышла случайно

Брестчанка Анна Канюс обратилась в горисполком с просьбой установить на улице ограничение скорости для автомобилей. В ответе за подписью заместителя председателя горисполкома Вадима Кравчука отмечалось, что в этом году на Шевченко полностью заасфальтировали проезжую часть.

«Так выяснилось, что вообще сделан ремонт на этой улице. А это означает, что ремонт не сделан на этом куске улицы, а это означает, что если наш кусок через 5 лет придет в никакое состояние, то не будет ремонта, так как на бумаге он был», – возмущается Анна.

Почему улицу не заасфальтировали полностью?

В горисполкоме нам так и не ответили. До сих пор актуальной для жителей района остается и проблема с безопасностью дорожного движения. Вскоре может появиться больше проблем. В связи с реконструкцией Кобринского моста в скором времени, по улице Шевченко пойдет большая часть городского транспорта. А у Анны Канюс к властям возникают и другие вопросы:

«И куда пошли средства, которые были использованы на всю улицу в таком случае? Где этот асфальт, может были какие машины, зарплаты. Где деньги?», – говорит Канюс.

К тысячелетию в Бресте планируется сделать много, и если работы пойдут так, как на улице Шевченко, обращаться с этими вопросами к властям предстоит еще не раз.