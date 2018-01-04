Денег нет, но вы платите 4 4.01.2018, 10:01

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ИП больше не верят пустым обещаниям властей.

«Основная причина сложной ситуации на рынке — это низкая покупательская способность населения», - рассказала в интервью сайту Charter97.org предпринимательница из Витебска Ирина Яскевич, подводя итоги работы индивидуальных предпринимателей в 2017 году.

- Как работалось на рынке в канун Нового года?

- Могу сказать, что перед праздниками работалось плохо. Этому послужили несколько причин. Первая - нестабильное законодательство. Вторая - так называемые «узбекские продавцы», которые полностью заполонили рынок дешевым товаром. Правда, в Витебске их не так много, как в других областных городах. Им разными выдумками удается избегать требований разных регламентов, в частности, подтверждения качества того товара, который они предлагают.

И самая основная причина сложной ситуации на рынке — это низкая покупательская способность населения. Эти три фактора во взаимосвязи свели торговлю предпринимателей практически к нулю.

Показательно, что 29 декабря люди поторговали лучше, чем 30 и 31 числа. Обнищание белорусов демонстрирует и то, что подарки к праздникам покупались более дешевые.

- Какие у вас ожидания от 2018 года?

- Я думаю, что ожидание только одно - чтобы нас поняли. Обратили внимание на нас не только как на ИП, а как на людей, которые хотят обеспечить свои семьи. Других средств к существованию у нас нет.

При введении новых законодательных актов мы очень хотим, чтобы был признан тот факт, что предприниматели розничной торговли закупаются в своей основной массе у такой же розничной торговли в России.

При покупке товара нам показывают сертификат, то есть мы знаем, что товар сертифицирован, но они не имеют права нам его давать. Точно так же, как и наши торговые сети. Это сняло бы пик напряжения, который на сегодняшний день существует. Не сократило бы налогоплательщиков в нашей стране, и самое главное - люди бы сохранили свои рабочие места.

К сожалению, на сегодняшний день порядка 15-17% при всем желании работать, делать этого не могут или не смогут в ближайшее время.

Сейчас мы, предприниматели, все еще ждем ясности по СКНО (средствам контроля налоговых органов — прим.).

Также у нас нет ясности по ситуации с электронными накладными. Поскольку, на сегодняшний день ни один из партнеров, операторов не готов осуществлять поддержку этого проекта. Но нам уже говорят, что мы должны переходить на электронные накладные. А ведь совсем непонятно, что будет с людьми, у которых нет кассовых аппаратов. В общем, ситуация напряженная.

Существуют вопросы также по приходным кассовым ордерам. Вроде как их отменили и ввели новые бланки строгой отчетности, но даже сама налоговая инспекция не до конца разъяснила ситуацию.

Знаете, такое чувство, что предприниматели абсолютно забыты государством. Сейчас у людей цель — выжить.

ИП вынуждены платить и единый налог, и НДС. Не наша вина, что обороты падают. Это прежде всего влияние трех названных мною факторов. Как может вырасти сумма выручки, если элементарно нет покупателей?!

- Выходит: денег нет, но платить государству надо? Какие поборы разоряют предпринимателей больше всего?

- Вот именно: получается почти как в знаменитой фразе Дмитрия Медведева «денег нет, но вы платите». И это замкнутый круг, в который попали и мы, предприниматели, и покупатели. Мы все оказались в «одной шкуре». Все мы сегодня – ИП на «счетчике» у государства.

По-прежнему велика арендная плата. Налог тех, кто на единой ставке, привязан к базовой величине. Эта ставка у нас имеет градации по регионам, зависит от количества жителей. То есть, маленькие города меньше платят, областные центры - больше.

Но ситуация усугубляется тем, что у людей просто нет денег. Знаете, мы ведь хотим платить в бюджет налоги, но не с чего.

Нужно либо улучшать ситуацию с предпринимателями, либо понимать, что ИП будут продолжать закрываться по всей стране. Люди будут вынуждены искать другие способы выживания для своей семьи. И это приведет к семейным трагедиям. Мужья уедут на заработки, а жены останутся без денег в ситуации, когда цены в нашей стране постоянно растут.

Когда приходишь в магазин, кажется, что с того, что подорожала колбаса на 20 копеек, но это ведь происходит при стабильном падении заработной платы, росте цен на коммуналку и так далее. ИП — такие же граждане, которые точно так же оплачивают детские сады, а также дополнительно покупают то, чего не хватает в том же детском саду или школе. У нас только говорят про «бесплатное образование», а ведь по факту регулярно, как минимум раз в квартал, мы платим еще от 20 до 40 рублей.

Люди находятся в немом ожидании и никто не может сказать, чего у них сегодня больше: страха, надежды или желания что-то предпринимать. Я считаю, что любое движение сейчас может нарушить это хрупкое равновесие. Это страшно, но на сегодняшний день ИП довели до такого состояния, что работать просто невозможно.

К этому, как я уже говорила, привели низкая платежеспособность людей, нестабильное законодательство, которое особенно не учитывает интересы регионов, а также люди, которые завозят в нашу страну товар. Они нашивают бирочку с информацией о том, что товар «повторной реализации». Но никто не может нам ответить, почему товар «повторной реализации» приходит к нам фурами. Где, в каком документе можно почитать, когда они впервые были проданы?

Это очень нас смущает. Выходит, в то время, когда наши предприниматели реализуют товар, то и деньги остаются в стране: оплачивается квартира, учеба и прочее. А азиатские торговцы, нанимая подставных белорусов, уплачивая им какие-то деньги, просто вывозят вырученные средства из страны. Исключают их оборот и участие в бюджетонаполнении.

Почему нам не дают глоток воздуха? Для многих людей совершенно непонятно.

- Чего бы вы пожелали ИП в новом году?

- Я хочу поздравить всех предпринимателей с Новым годом! Сказать им, что легко не будет. Части придется уйти из поля. И благодарить за это нужно прежде всего свою доверчивость, веру в пустые общения чиновников.

Реальность такова, что на сегодняшний день бюджеты пусты. Городским, областным и республиканским бюджетам нужны деньги и, к сожалению, одним из способов дохода станут штрафные санкции и конфискации именно у ИП.