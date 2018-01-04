NASA показало Землю и Луну из космоса 1 4.01.2018, 10:17

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Фото: NASA

Космический корабль заснял в одном кадре планету и ее спутник с расстояния около пяти миллионов километров.

NASA показало снимок Земли и Луны, сделанный из космического аппарата OSIRIS-REx 2 октября 2017 года, сообщает liga.net.

Миссия OSIRIS-REx - достигнуть астероида Bennu, который вероятно содержит органические материалы или молекулярные соединения. Ожидается, что корабль приблизится к астероиду в декабре 2018 года. Не исключено, что в ближайшие несколько столетий астероид может приблизиться к Земле или даже столкнуться с ней.

В то время космический корабль был на расстоянии около пяти миллионов километров от Земли. Это примерно в 13 раз больше расстояния между Землей и Луной.