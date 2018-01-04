Витебские таможенники изъяли грецких орехов почти на $300 тысяч 4 4.01.2018, 10:46

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Машина, ехавшая в Россию, везла 21 тонну орехов.

Сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни и Оперативной таможни задержали партию грецких орехов стоимостью свыше 580 тыс. рублей, или около 300 тыс. долларов, сообщили в Государственном таможенном комитете.

При проведении спецмероприятия на трассе М1 была остановлена следовавшая в Россию машина DAF, в грузовом отсеке которой находились очищенные грецкие орехи общим весом более 21 тонны. Сопроводительные документы на товар оказались недействительными, а некоторые маркировочные стикеры были переклеены для фальсификации страны происхождения товара.

Грецкие орехи изъяты. По данному факту начат административный процесс по ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси.