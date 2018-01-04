Минчанин собрал удивительную коллекцию из 200 ножниц 4.01.2018, 10:52

Ножницы у Дмитрия Курского самого разного предназначения, материалов и дизайна.

Председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский собрал коллекцию ножниц: 200 штук самого разного предназначения, материалов и дизайна. И рассказал о коллекции порталу «Минск-Новости».

Собирать ножницы Дмитрий Сурский начал накануне своего 50-летия и объявил друзьям, чтобы в подарок приносили именно их. Так у Сурского появились спаянные друг с другом ножницы для разрезания ленточек на торжественных открытиях, авторские ножницы от знакомого кузнеца и даже ножницы для отрезания ягод винограда с грозди.