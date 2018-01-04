В Исландии законодательно уравняли зарплаты мужчин и женщин 4.01.2018, 11:23

Фирмы должны будут получать специальный сертификат, подтверждающий равенство оплаты труда.

С начала года в Исландии вступил в силу закон, который запретил платить женщинам меньшую зарплату, чем мужчинам. Об этом сообщает Evening Standart.

Закон распространяется на фирмы, где работают больше 25 человек. Эти предприятия должны будут получить специальный сертификат, который подтвердит, что у мужчин и женщин равная система оплаты труда. За нарушение грозит штраф.

Девять лет подряд Всемирный экономический форум называет Исландию страной с наилучшей ситуацией с гендерным равенством.