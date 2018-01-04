Забытые люди из деревни Чемеры 10 4.01.2018, 11:32

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Как выживают жители белорусской глубинки.

В редакцию «ГС» позвонил читатель. Мужчина не представился, но рассказал о своей проблеме.

— В деревне Чемеры по улице Анны Король проводили газ, месяца два назад. После этого засыпали дорогу глиной, по которой сейчас ни пройти ни проехать. Моя мама живет в конце деревни. Теперь, чтобы до нее добраться проведать, мне нужно оставить машину в километре от дома и идти дальше пешком по грязи. Когда подмерзнет, еще более-менее, а сейчас там вообще сплошная грязь, — сетовал мужчина.

То, что по дороге действительно нелегко ехать, почувствовала и редакционная машина — чуть не застряли. В конец деревни ехать не решились. Пошла пешком. Резиновые сапоги на тот момент очень бы пригодились.

По дороге встретила бабу Веру, жительницу деревни. Она тоже недовольна, что дорога в грязи.

— Нам тут глины на дорогу навозили. Вот тут под этой грязью — асфальт. А за крестом — уже сплошная грязь. Заходила ко мне социальный работник с того конца деревни — вся обувь в грязи. Говорила, что машиной в конец деревни не проехать.

Как на этой улице прокладывали газ, а затем отсыпали дорогу, рассказал нам и местный коренной житель Петр Семенович.

— Отсыпали, и как раз непогода. Было бы это лето, все было бы хорошо, все укаталось бы и было бы отлично. Но есть проблема. Сверху бьют родники. Раньше тут была канава, и вода стекала туда. А теперь отсыпать-то отсыпали, а стока нет. Вода идет, и деваться ей некуда. Она идет на дорогу. Машины ходят туда-сюда, дорогу размывает. А еще непогода, дожди идут каждый день. Здесь, чтобы сделать дорогу хорошо, нужно вложить большие деньги, но никто этого делать не будет, — пояснил мужчина.

Чемеровец также рассказал, что по улице Анны Король около ста домов, много пустых.

— Мне интересно, почему в деревне за 30 км от города асфальт кладут, а тут, в трех километрах, нет. А здесь же можно было бы жить, и работу в деревне, может, кто-нибудь нашел бы. Раньше было многолюдно. Хозяйство люди держали. Только коров в деревне насчитывалось 217. Теперь на всю деревню три коровы. Раньше тут же рядом и одиннадцатая автобаза была, столовая и магазин хороший. А в 70-е годы молодежи здесь вообще было прекрасно. Мы гуляли по городу до часа ночи, садились на последний автобус и ехали в Чемеры домой. Да, это было в старые добрые времена. А теперь все уничтожили, — отметил пенсионер.