Что покупают в IKEA: 10 самых популярных товаров 9 4.01.2018, 12:17

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Товары известного шведского бренда можно приобрести в Вильнюсе или с доставкой из Москвы.

IKEA предлагает на выбор более 9 000 товаров для дома, а ежегодно в мире печатают больше каталогов IKEA, чем библий. Нам пока IKEA не светит, как и солнце, но The Village Беларусь публикует список самых популярных товаров, потому что мы знаем, что вы знаете, где можно их достать. Если вдруг не знаете — то в Вильнюсе или с доставкой из Москвы через специальные сервисы.

Книжный шкаф Billy

IKEA продает книжный шкаф Billy каждые 30 секунд. Функциональный шкаф, который можно увеличивать со временем — к нему можно добавлять новые стеллажи и полки разных размеров.

Сколько: От 26 евро

Кресло Poäng

Кресло создал японский дизайнер Нобору Накамуара. Он хотел соединить в нем скандинавский и японский стили. В 2017–м Poäng исполнилось 40 лет, а в мире ежегодно все еще продается более 1,5 миллиона кресел.

Сколько: от 29,99 евро детское, от 99 евро взрослое

Кровать Malm

Максимально простой и минималистичный дизайн вкупе с функциональностью — кровать высокая, и в ней есть дополнительное место для хранения постельного белья.

Сколько: от 109 евро

Стеллажи Kallax

Покупатели возмутились, когда IKEA сообщила о прекращении производства любимых стеллажей. Их вернули в обновленном дизайне и с новым названием — Kallax. Полочки крепки благодаря поверхности с закругленными углами, которая стойка к царапинам.

Сколько: от 19,99 евро

Ковер из овечьей шерсти Ludde

Этот ковер можно разместить как в спальне, так и возле камина. Он стойкий к загрязнениям, хотя его нельзя стирать.

Сколько: 29,99 евро

Ковер Stockholm

Ручная работа мастеров текстильной промышленности Индии. Ковры на 100 % шерстяные. Доступны в разных цветовых вариациях. У ковра один и тот же узор с обеих сторон.

Сколько: от 149 евро

Стол Lack

Столы этой серии доступны в разных размерах, пропорциях, цветах и покрытиях. Их можно легко передвигать и использовать в разных целях — один прямоугольный может служить журнальным столиком, а два квадратных можно объединить в один большой.

Сколько: от 5,99 евро

Диваны Ektorp

Благодаря деталям — крепким швам, сменным чехлам и удобным подушкам, этот диван может годами стоять в доме. IKEA называет эти диваны «послами прочности и мягкости».

Сколько: кресло от 89 евро, двухместная софа 189 евро, трехместный диван 299 евро

Стол Docksta

Простой дизайн, скругленные формы и белый цвет — этот стол подойдет для любой кухни. Благодаря минималистичному дизайну к нему можно подобрать яркие стулья, скатерти или аксессуары для кухни.

Сколько: 219 евро

Диван Klippan

Этот диван, который называют Loveseat, поместится даже в крошечную квартиру. Он доступен в белых, серых и карамельных цветах, а на случай, если вы его испачкаете — просто купите недорогой чехол, который можно стирать. Модель не теряет популярности с 80–х годов.

Сколько: от 139 евро