Звезды Купаловского театра сняли фильм по мотивам «Радзіва Прудок» 2 4.01.2018, 12:32

Андрей Горват

Фото: «Наша Ніва»

Лента по книге Андрея Горвата была создана специально для Международного фестиваля мобильного кино.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил актер Купаловского театра Роман Подоляко:

«Друзья! Мы решили поучаствовать в фестивале мобильного кино smartfilm от velcom и сняли на телефон короткометражку под названием «Ягор» по мотивам истории из книги Андрея Горвата «Радзіва Прудок».

Хочется выразить благодарность прежде всего Андрею Горвату за его книгу, которая вдохновляла нас. Во-вторых нашему оператору Ксении Василевкиной за то, что сделала возможное и невозможное и за монтаж.

Конечно же, всем актер-купаловцам за то, что согласились принять участие и так гениально это сыграли.

А чтобы это все хорошо звучало – постарались наши друзья-звукорежиссеры из студии Soundmixer.by Евгений Рогозин, Артем Бусел, а также наш Виталий Кулевский, который в последние дни старого года помог нам все свести. Также благодарим Николая Суркова за свет и Mакса Коростелова за backstage, а также Игоря Соколовского за помощь в монтаже.

Отдельная благодарность будет магазину i-Store.by за то, что мы имели возможность снимать на Iphone 7 plus. Большое спасибо, друзья!»

Роль главного героя Егора исполнил Александр Молчанов. Режиссерами короткого метра стали также актеры-купаловцы Роман Подоляко и Михаил Зуй.

Напомним, что Горват написал «Радзіва Прудок», после того как переехал из Минска в дом деда на глухом Полесье, в деревне Прудок Калинковичского района.