Где продаются и как выглядят самые дешевые квартиры Беларуси 8 4.01.2018, 12:44

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Оказывается, еще есть жилье по $100 за квадрат.

Квадратный метр в относительно приличных домах порой выставляется на продажу за $ 50, а «трешка» в удовлетворительном состоянии может обойтись всего в $ 3000.

В подборку Realt.by вошли исключительно квартиры с удобствами: электричеством, отоплением, водопроводом, а также санузлом внутри.

За $ 3000 на продажу выставлена двухуровневая трехкомнатная квартира в д. Бочейково Витебской области (70 км от Витебска, 190 км от Минска).

Жилье расположено в панельном доме 1988 года постройки, имеет отопление, исправную лестницу на второй этаж, две лоджии и по санузлу в каждом уровне, но требует косметического ремонта.

Общая площадь — 65,6 кв. м, из них 9,5 — кухня. Квадратный метр здесь обойдется всего в $ 46.

Деревня находится на съезде с трассы Минск — Витебск, неподалеку течет река Ула.

За $ 3100 продается четырехкомнатная квартира в деревне Лыцевичи Минской области (130 км от Минска) на первом этаже двухэтажного дома 1984 года постройки. Общая площадь — 79 кв. м, 10 из которых — кухня. Все комнаты раздельные, отопление печное. При цене всего $ 39 за «квадрат» хозяева не прочь поторговаться.

За $ 4000 на продажу выставлена «четырешка» в деревне Рудня-Маримонова Гомельской области (43 км от Гомеля). Дом панельный, двухквартирный, с центральным водопроводом и отоплением. Общая площадь — 75,4 кв. м, цена «квадрата» — $ 53. Квартира расположена на втором этаже, и, если присмотреться, на фото видно, что вместо стекол окна затянуты целлофаном. Соседи снизу выглядят более благополучно. К дому примыкает участок в 10 соток.

А за $ 5000 на продажу выставлена квартира всего в 30 км от Минска, в д. Юцки. Это «двушка» с проходной комнатой, печным отоплением и совмещенным санузлом общей площадью 33 кв. м, расположенная в двухэтажном кирпичном доме 1965 года постройки. Жилье требует ремонта. Некоторые квартиры в доме заброшены, о чем свидетельствует отсутствие оконных рам.

За $ 7000 на продажу выставлена трехкомнатная квартира в агрогородке Михайловка Гомельской области (38 км от Бобруйска, 180 км от Минска). Она расположена на первом этаже двухэтажного дома 1991 года постройки, имеет отдельный вход с улицы, отапливается твердотопливным котлом. В ней начат ремонт, установлены стеклопакеты, металлическая дверь, переложены доски пола, осталась финальная отделка. Общая площадь — 82 кв. м, 10 из которых — кухня. Есть лоджия. Сам населенный пункт находится на реке Березина и в то же время на съезде с трассы Р-31. Квадратный метр здесь обойдется в $ 85.

За $ 7500 на продажу выставлена трехкомнатная «сталинка» с высокими потолками, большими окнами и лепниной, расположенная в деревне Мышанке Гомельской области (рядом с одноименной железнодорожной станцией и трассой М-10).

Несмотря на это, деревня находится в настоящем медвежьем углу: 160 км от Гомеля, 310 км от Минска. В квартире печное отопление с разводкой по радиаторам, общая площадь — 80 кв. м, 11 из которых — кухня. Состояние жилое, цена квадратного метра — $ 94.