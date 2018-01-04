Круг «друзей» Путина сужается 2 Джеймс Дюрсо, The Hill

4.01.2018, 13:15

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Фото: Getty Images

Правитель РФ цепляется за то, что осталось.

Внешнеполитические действия президента России Владимира Путина связаны с проведением разведывательных операций, известных как «активные мероприятия». Этот термин включает в себя комплекс операций, зачастую проводимых с привлечением местных лидеров, которые сотрудничают (сознательно или невольно) с российскими спецслужбами, действуя из корыстных побуждений либо по причине заблуждения, считая, что у них с Россией взаимный интерес (или враг).

Когда-то Путин мог полагаться на европейских политиков-тяжеловесов вроде канцлера Германии Герхарда Шредера и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони как на союзников, продвигая свою повестку дня на Западе. Но его оперативные возможности ослабевают, и его внешнеполитические неудачи будут усугубляться, поскольку группа привлекаемых им к сотрудничеству новых политиков заметно уменьшается по значимости и политическому весу. Новые друзья Путина — это второстепенные игроки, которые не имеют особого влияния и которых часто сторонятся другие политики их уровня.

Показательным примером является президент Чехии Милош Земан, которого называют путинским «троянским конем» в Европе. Чешскому президенту во время его ноябрьской поездки в Россию Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев устроили великолепный прием. Россия пытается поддержать опального Земана, поскольку все остальные в Европе от Путина отказываются.

Точно так же и Земан цепляется за Путина, чтобы сохранить свою значимость. Окружение Путина поддерживало Земана с начала его избирательной кампании 2013 года, и естественно, Россия хотела бы сохранить объект своих «инвестиций».

Однако, к несчастью Путина, Земан и его окружение с момента избрания Земана провоцируют негативное внимание прессы к российскому президенту. Самый последний инцидент произошел во время майской встречи с Путиным в Пекине, где президент Чехии предложил опешившему Путину ликвидировать журналистов. Угроза была высказана под видом шутки, но журналистское сообщество приняло ее всерьез, особенно потому, что она была высказана в присутствии Путина, которого обвиняют в убийстве журналистов. Это вызвало широкое осуждение, в результате чего Путин был втянут в скандал.

Несмотря на общественное недовольство, далекий от раскаяния Земан позже сфотографировался с муляжом автомата Калашникова в руках, на котором было написано «По журналистам».

Когда президентом был избран Трамп, Земан начал распространять информацию о своей большой дружбе с Трампом и личной договоренности с ним. Он даже утверждал, что будет связующим звеном между Путиным и Трампом. Земан заявил, что он совершит государственный визит в Белый дом, и начал формировать делегацию из представителей деловых и политических кругов, которые должны были присоединиться в ходе визита, поскольку он создал ось из трех лидеров-«единомышленников», имея в виду себя самого, Путина и Трампа.

Вот только вся эта история оказалась фикцией: Белый дом одернул Земана. Последовал скандал, в который были втянуты Путин и Земан и который привлек внимание США к представителям окружения Земана и его связям с Путиным.

Несмотря на просчеты Земана, члены его команды показали себя в еще более невыгодном свете. Мартин Неедлы (Martin Nejedly), главный советник Земана, отвечал за организацию его предполагаемого визита в Белый дом. Он находится на видном месте в Реестре иностранных агентов Министерства юстиции США как лицо, направлявшее действия лоббистов с тем, чтобы организовать встречу между Трампом и Земаном. Статья, разоблачающая Мартина Неедлы в качестве финансового связующего звена между Кремлем и Земаном, вошла в серию публикаций о влиянии Путина, за которую газета «Нью-Йорк Таймс» (The New York Times) получила Пулитцеровскую премию. Во всех материалах, в которых идет речь о Мартине Неедлы, видное место занимает разоблачение действий Путина.

Из-за всех этих скандалов и из-за того, что команду Земана постоянно в чем-то разоблачают, весьма трудно понять, почему Путин поддерживает человека, окружение которого своими топорными действиями подвергает ненужной огласке его операции. Ответ, должно быть, заключается в том, что Путин доведен до отчаяния, и прошли те дни, когда его союзниками были харизматичный Сильвио Берлускони в Италии или эффективный Герхард Шредер в Германии. Последняя надежда Путина — цепляться за лучшее из того, что осталось.

Джеймс Дюрсо, The Hill (перевод – inosmi.ru)