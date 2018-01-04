Бунт в деревне под Светлогорском продолжается 19 4.01.2018, 13:42

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Фотo: ranak.by

Cельчане протестуют против вредного предприятия.

Жители деревни Якимова Слобода жалуются, что Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, который находится в нескольких километрах, загрязняет воздух и им «нечем дышать», сообщает «Белсат».

Люди уже обращались к местным чиновникам с просьбой решить проблему. Как сообщила журналистка Лариса Щирякова, сегодня в деревню должен был приехать заместитель министра здравоохранения, именно поэтому местные собрались на стихийный пикет.

Среди основных жалоб сельчан - неприятный запах, идущий из комбината и вызывает, по словам людей, боль в горле и кашель, а у некоторых даже шла кровь из носа. Требования - обеспечить постоянный экологический контроль за предприятием и минимизировать вредные выбросы.

Подробности - в cтриме Ларисы Щиряковой.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили по белорусско-китайскойму инвестиционному договору. Генподрядчик – китайская корпорация САМСЕ.

Построить его собирались еще в 2015 году. В 2017-м после длительных споров китайские подрядные организации начали замену забракованной кабельной продукции.

На 7 ноября назначили открытие завода. В ноябре два раза появлялась неофициальная информация, что предприятие посетит Александр Лукашенко, однако этого не произошло. О запуске нового завода в Светлогорске Китай отрапортовал в этом декабре.