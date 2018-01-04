Во Флориде впервые за 29 лет выпал снег 7 4.01.2018, 13:43

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Для школьников и студентов продлили рождественские каникулы.

В Таллахасси, Западная Флорида, 3 января впервые за 29 лет выпал снег.

Высота снежного покрова достигла 0,25 см. В последний раз снег во Флориде видели в 1989 году, сообщает NBC.

Школы по меньшей мере в пяти районах Таллахасси отменили занятия в среду. А студенты местного университета получили дополнительный день каникул, начало занятий после рождественских каникул перенесли с 3 на 4 января.