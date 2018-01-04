Во Флориде впервые за 29 лет выпал снег

Во Флориде впервые за 29 лет выпал снег7
- 4.01.2018, 13:43
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Для школьников и студентов продлили рождественские каникулы.
В Таллахасси, Западная Флорида, 3 января впервые за 29 лет выпал снег.
Высота снежного покрова достигла 0,25 см. В последний раз снег во Флориде видели в 1989 году, сообщает NBC.
Школы по меньшей мере в пяти районах Таллахасси отменили занятия в среду. А студенты местного университета получили дополнительный день каникул, начало занятий после рождественских каникул перенесли с 3 на 4 января.
RARE SIGHT: it's snowing in Tallahassee FL for the 1st time in 28 years. @NWSTallahassee measured 0.1" of snow/sleet on their roof @floridastate at 8:30 AM. Video via 904 Happy Hour. #snow #flwx#frozenAmerica pic.twitter.com/dG5uMrTcpM— Mike Seidel (@mikeseidel) 3 января 2018 г.