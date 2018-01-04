Минчанин с обрезом пытался ограбить АЗС 9 4.01.2018, 13:58

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Работники заправки проявили выдержку и самообладание.

4 января в 10.12 на одну из заправок на улице Тимирязева зашел мужчина с муляжом обреза ружья и начал требовать у операторов АЗС выручку. Но те не растерялись и передали сигнал тревоги правоохранителям, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Уже через 2 минуты к заправке прибыли два наряда Департамента охраны. Увидев правоохранителей, мужчина выбросил муляж оружия и попытался скрыться, но его задержали. Им оказался ранее не судимый 40-летний минчанин.

Муляж ружья

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.