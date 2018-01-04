Владелец Renault Laguna: Что внимания требует на самом деле, так это кузов 5 4.01.2018, 14:21

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Белорус рассказал о плюсах и минусах купленного 9 лет назад авто.

Владелец Renault Laguna поделился своей историей с сайтом abw.by:

- Эту Laguna 9 лет назад купил мой отец. Затем я "права" получил, брат. Теперь ездим на этой машине втроем по очереди. Проехала Laguna с момента покупки 230 тысяч километров.

Отец купил этот автомобиль по примеру нескольких наших родственников. У них были Renault, показывали себя эти машины неплохо и в плане надежности, и по затратам на обслуживание, и по удобству.

Наша Laguna - 1998 года, в ней есть все опции, которыми могли оснащаться семейные модели тех лет. И все работает до сих пор. Вообще машина комфортная. Очень хорошая печка, если говорить о зимней эксплуатации.

Летом кондиционер прекрасно со своими обязанностями справляется. Сиденья удобные, на ходу Laguna не жесткая. Я сам из Могилева, в Минск всегда езжу с удовольствием. Сегодня ехал - за рулем сидел в майке, такая тут печка.

Двигатель бензиновый 1,8-литровый, 16 клапанов. Расход топлива приемлемый: в городе получается 10-11 литров на 100 километров, по трассе, если держать скорость не выше 90-100, выходит в районе 6-7 литров.

Обслуживаем машину своими силами. У отца такая позиция: все, что можно сделать самому, лучше самому и делать. Мы с братом в этом тоже участвуем, потому что, во-первых, это интересно, во-вторых, умение гайки крутить в жизни пригодится. Последнее время вообще обходимся без помощи отца.

В обслуживании мотор простой - все доступно, никакого специнструмента не требуется. Заливаем "полусинтетику" Elf 10W-40. Пятилитровая канистра сейчас стоит в районе 55-60 рублей, масляный фильтр - 5-7, воздушный - около 10 рублей.

Каких-то серьезных проблем с двигателем не было. Однажды, правда, "умер" топливный насос в баке. И сейчас начал подтекать задний сальник коленвала. Видимо, сказывается пробег, ведь мы машину покупали 10-летней, а кто знает, сколько она до нас проехала?

От старости от воздушного фильтра отвалился резиновый воздуховод. Стоит он немыслимых денег, а функция у него одна - забирать воздух сбоку, чтобы воздушный фильтр волну не словил, если преодолеваешь какой-то брод. Мы через такие препятствия не ездим, поэтому ничего с воздуховодом не делаем.

Коробка передач механическая. Менялось сцепление. Опять-таки все просто, никакого специфического инструмента не требуется. Если есть головка на 16 и знаешь, как диск отцентрировать, все делается за один день. Маховик обыкновенный - одномассовый. Стоимость комплекта сцепления, если память не изменяет, два или два с половиной миллиона старых рублей.

В передней подвеске чаще всего приходится менять шаровые опоры и стойки стабилизатора. Пробовали ставить и дорогие, близкие по цене к "оригиналу", и дешевые запчасти - разницы по надежности нет. Те и другие выдерживают максимум год, а затем идут под замену. Так что фактически шаровые опоры и стойки стабилизатора - "расходники".

Задняя подвеска намного надежнее. Она торсионная - два сайлент-блока, четыре торсиона. Сайлент-блоки за 9 лет менялись один раз. Вот эта процедура сложная. Пришлось сварочным резаком старые сайлент-блоки выпалить. Затем им же грелись посадочные места, куда новые сайлент-блоки загонялись. Два с лишним дня задней балкой занимались. Сделали - больше проблем с ней не было.

Электрооборудование ничем серьезным не беспокоило. Перестал работать обогрев заднего стекла. Оказалось, что перегорел провод у фишки подключения к обогреву. Решение вопроса - замена фишки.

На днях камень в "противотуманку" угодил, но ведь это дело случая - просто не повезло. Мог камень и в лобовое стекло прилететь.

Аккумулятор менялся года три назад, лампочки кое-где перегорали, но все остальное как работало при покупке, так и продолжает работать.

Что внимания требует на самом деле - кузов. Его стойкость к коррозии оценю на 6 баллов из десяти. Полгода назад был кузовной ремонт. Порогов к тому времени, можно сказать, уже не было.

И задние арки серьезно прогнили. Конструкция там непродуманная: в арки грязь забрасывается и лежит как компресс, под которым железо ржавеет. В итоге кузов переваривался и полностью перекрашивался.

Но днище, как ни странно, было в хорошем состоянии. На передних крыльях только кромки арок чуть-чуть пострадали.

Практичность Laguna нас устраивает полностью. Есть дача - чего только на нее мы в этой машине не перевезли. Кровати, шкаф в разобранном, естественно, виде, холодильник, стройматериалы - все в Laguna ездило.

Но когда садятся четыре человека и багажник загружен, на проселочной дороге есть большая вероятность шаркнуть днищем по какому-нибудь ухабу. Дорожный просвет, по-моему, 120 миллиметров, но хорошо, что днище ровное, все трубки и провода спрятаны, поэтому никогда ничего снизу не отрывали.

Лично мне в этой машине не нравится только мотор. На Laguna 3-литровый двигатель ставился - с ним машина ехала бы куда веселее. Там, конечно, расход топлива был бы другой, но, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить.

Других недостатков я в Laguna не вижу. Есть в Беларуси сообщество любителей Laguna, у меня там много знакомых, в том числе среди владельцев "вторых" и "третьих" Laguna. Думаю, в будущем куплю себе такой автомобиль. Брать буду бензиновый вариант - все, что о нем рассказывают владельцы, меня вполне устраивает.