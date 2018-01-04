Нефть подорожала до максимума за 2,5 года 4 4.01.2018, 14:30

2,096

Резкий скачок цен на нефть обусловлен событиями в Иране.

Стоимость нефти эталонной марки Brent в ночь на 4 января достигла 2,5-летнего максимума. Об этом пишет «Гордон» со ссылкой на Reuters.

По данным Лондонской биржи, около 8.30 по Киеву Brent торговался по $68,23 за баррель. В 11.05 по Киеву стоимость этой марки нефти составляла $68.

Reuters объясняет рост цен на нефть событиями в Иране, где с прошлой недели проходят антиправительственные протесты. Таким образом, нефть дорожает из-за опасений перебоев с поставками из этой страны.