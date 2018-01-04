Как убрать позорное пятно прожиточного минимума? 10 Михаил Пастухов

4.01.2018, 14:34

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Михаил Пастухов

Мы — белорусы оказались на социальном дне по сравнению с многими соседями.

В мой адрес пришло письмо от Надежды из Гродно (свою фамилию женщина не решилась указать). Вот что она написала: «До сегодняшнего дня я толком не представляю, что такое прожиточный минимум. Раньше я думала, что это минимальная сумма, которую человек может получить по достижении 60 — 65 лет, если не имеет страхового стажа. Как оказалось, при нехватке стажа человек может получить всего 50 рублей…

А сколько таких людей, у которых не хватает страхового стажа? Ведь парни идут в армию и теряют на этом минимум два-три года. Многие девушки рано выходят замуж, рожают детей и потом не могут заработать необходимый стаж. А сколько людей сидит в тюрьмах? У них тоже не будет стажа.

В этой связи я хочу знать, что такое прожиточный минимум, из чего он слагается? Где еще в мире установлен прожиточный минимум, какой его размер?

Как мне представляется, прожить сегодня на 50 рублей не может ни один нормальный человек. Кто установил такие размеры пособий? Для чего тогда Министерство труда и социальной защиты? Считаю, что надо убрать это позорное пятно с Беларуси».

Попробую ответить на поставленные вопросы.

В законодательстве Беларуси используются два похожих понятия: прожиточный минимум и бюджет прожиточного минимума. Под прожиточным минимумом понимается стоимостная величина достаточного для обеспечения функционирования организма человека и сохранения его здоровья набора пищевых продуктов, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг для удовлетворения основных потребностей личности. Объем прожиточного минимума содержит два элемента — физиологический и социальный. Первый включает в себя набор материальных ценностей, второй — определенный набор духовных ценностей, соответствующий минимально приемлемому уровню жизни.

На основе основных потребностей личности рассчитывается бюджет прожиточного минимума. Он определяется в среднем на душу населения и по социально-демографическим группам: трудоспособному населению, пенсионерам, студентам, детям разных возрастных категорий.

Бюджет прожиточного минимума (далее — БПМ) используется для анализа и прогноза уровня жизни населения, для выделения социальной помощи малообеспеченным гражданам (семьям), обоснования минимальных социально-трудовых гарантий, в том числе размеров минимальных трудовых и социальных пенсий.

Для сведения: в БПМ входят следующие виды материальных благ и услуг — продукты питания, одежда, обувь, белье, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены, жилищно-коммунальные, транспортные, бытовые услуги, услуги детских дошкольных учреждений.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 23 октября 2017 г. №60 утверждены следующие размеры БПМ: в среднем на душу населения — 197 рублей 81 копейка; для трудоспособных граждан — 217 рублей 74 копейки; для пенсионеров — 151 рубль 97 копеек; для студентов — 192 рубля 34 копейки; для детей в возрасте до трех лет — 128 рублей 32 копейки; для детей в возрасте от трех до шести лет — 177 рублей 4 копейки; для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет — 216 рублей 85 копеек. С 1 ноября БПМ был повышен на 0,1%, то есть на 1,5-2 рубля.

Как говорится, жизнь стала лучше, а к новому году, может быть, подарки дадут...

Для того чтобы читатели наглядно представили себе «заботу» родного государства о пенсионерах, можно привести ассортимент предметов гардероба среднестатистической пенсионерки, рассчитанный на календарный год (на основании постановления совета министров от 01.02.2011 г. №112). Это — куртка зимняя, куртка демисезонная, куртка летняя, платье (2), юбка (1), блузка (2), джемпер (2), джинсы (1), халат (1), спортивный костюм (1), ночная сорочка, пижама (2), трусы (6), бюстгальтер (2), носки (4), колготки (7). Есть еще возможность приобрести шапку, берет, шарф, перчатки, носовой платок и сумку. Вот и все, что необходимо для счастья простой белорусской пенсионерке.

Для полноты картины надо также назвать минимальные размеры трудовых и социальных пенсий. Так, минимальный размер трудовой пенсии по возрасту у нас установлен в размере 25% наибольшей величины БПМ в среднем на душу населения (то есть 50 рублей); минимальный размер трудовой пенсии по инвалидности первой и второй групп — в размере 100%, по третьей группе — 50% минимального размера пенсии по возрасту (то есть 100 рублей); минимальный размер трудовой пенсии по случаю смерти кормильца — в размере 100% минимального размера пенсии по возрасту.

Социальную пенсию в Беларуси получают свыше 63 тысяч человек. Ее размер зависит от категории получателей. Например, у мужчин, достигших возраста 65 лет, и женщин старше 60 лет она составляет немногим больше 90 рублей (50% БПМ).

Конечно, хочется сравнить ситуацию с другими странами. Там для определения минимального стандарта жизни используются понятия: прожиточный минимум, минимальная зарплата, минимальная пенсия. Например, в России прожиточный минимум во втором квартале 2017 года составлял: на душу населения — 10 329 рос. рублей (170 долл.), для трудоспособного населения — 11 163 рос. рубля (190 долл.), для пенсионеров — 8506 рос. рубля (140 долл.). В Литве для оценки качества жизни используется минимальная зарплата. В настоящее время она установлена на уровне 380 евро. Что касается Польши, то там прожиточный минимум рассчитывается для семей с разным составом. К примеру, для пенсионеров он составляет в среднем 400—500 злотых. В то же время средняя зарплата в Польше превышает 3000 злотых.

Как видим, на фоне положения дел у соседей ситуация в сфере социальных выплат в Беларуси удручающая. К тому же она имеет тенденцию к ухудшению, поскольку ежегодно поднимается планка страхового стажа, необходимого для получения трудовой пенсии. Размеры трудовых пенсий для большинства выходящих на заслуженный отдых колеблются от 200 до 300 рублей. Это смехотворно мало для современных условий.

Получается, что мы — белорусы оказались на социальном дне по сравнению с многими соседями. Я согласен с Надеждой из Гродно, это позорное пятно надо как можно скорее снять с Беларуси. Для начала следовало бы размеры пенсий и прочих социальных выплат увеличить как минимум в два-три раза. Для этого нужно сократить расходы на армию, милицию, спецслужбы и прочий обслуживающий аппарат. Надо понизить планку со страховым стажем (не более 10 лет) и вернуть назад пенсионный возраст.

Белорусское государство, претендующее на роль социального, должно стать таковым.

Михаил Пастухов, sn-plus.com