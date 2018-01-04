МТИС отключил аналоговое вещание «8 канала» 6 4.01.2018, 15:24

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Оператор связывает это с низкими рейтингами.

МТИС прекратил аналоговое (эфирное) вещание некогда очень популярного у минчан «8 канала». Оператор связывает это с низкими рейтингами, пишет tvnews.by.

Официальной информации на сайте МТИС об этом нет, однако представители оператора подтвердили уход канала из эфирной ветки в своей группе во «ВКонтакте» и Facebook.

C 1 января 2018 г. телеканал «ТВ 3» в аналоговом формате переместился на частоту 175,25 МГц, заменив таким образом «8 канал».

Последний останется лишь в цифровом формате на частоте 378 МГц (т.е. его по-прежнему смогут смотреть те, кто подключил цифровое телевидение у МТИС и у других операторов).

Вот как прокомментировали пропажу канала представители МТИС: