Давай, Путин, развали Россию!6
- Слава Рабинович
- 4.01.2018, 15:20
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Раньше начнем, раньше закончим.
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– СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе в Хмеймиме. Авиабазу Хмеймим в Сирии 31 декабря обстреляли из минометов, российская группировка потеряла по меньшей мере семь самолетов, включая бомбардировщики и истребители, сообщил «Коммерсантъ»
– В Чечне на выходе из магазина убили начальника отдела полиции
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Давай, Путин, развали Россию! Раньше начнем, раньше кончим!
Слава Рабинович, facebook.com