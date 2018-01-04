Минчане собрали уже более 2 тысяч подписей против бизнес-центра на Октябрьской 5 4.01.2018, 15:45

1,489

Через 17 дней петиция будет направлена в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.

31 декабря прошлого года, то есть буквально 4 дня назад, стала доступна петиция против строительства бизнес-центра на Октябрьской площади. Подписи посыпались с первых минут, и на сегодня их насчитывается более 2000. Как оказалось, в Минске немало противников застройки пустующей площадки в центре города. Судя по комментариям, больше всего у людей вызывает сомнение внешний вид предполагаемого здания, пишет onliner.by.

То, что эта площадка будет застроена, было известно давно, но лишь на прошлой неделе застройщик показал окончательные рендеры планируемого здания. Молодые архитекторы и пользователи соцсетей незамедлительно возмутились. Петиция появилась несколько дней назад, подписывать ее можно начиная с сегодняшнего дня. Автор требует запретить стройку бизнес-центра «БК Капитал Центр» от застройщика Dana Holdings.

— Представленный проект вызвал широкий резонанс в обществе, — говорится в петиции. — Архитекторы и специалисты-градостроители заявляют о полностью разрушаемом ансамбле площади, халатном отношении к архитектуре и истории близлежащей застройки, а также явном пренебрежении принципами упоминаемых застройщиком стилей, на основе которых строится внешний вид здания.

Кроме того, подавляющее большинство граждан высказываются об излишней высотности здания, полном сумбуре и несовместимости применяемых стилевых решений на фасадах, а также, имея в виду предыдущие возведенные объекты компании-застройщика, опасаются ожидаемых упрощений архитектуры во время активной строительной фазы и практически неизбежный срыв установленных сроков реализации объекта. Также существуют мнения о недостаточной продуманности экономической стороны проекта, в связи с оценками возможных изменений рынка коммерческой недвижимости к дате сдачи здания в эксплуатацию, что может повлечь заморозку строительства и, как следствие, ненужный долгострой в центре города.

Для наглядности размещены рендеры не от застройщика, а от неравнодушных граждан, показывающие реальный масштаб здания.

— В связи с этим требуем запретить строительство здания бизнес-центра в представленном виде и созвать открытый международный архитектурный конкурс на проектирование ансамбля застройки Октябрьской площади с учетом сохранения сложившихся архитектурно-планировочных решений застройки площади, по результатам которого будет выбран более совершенный проект.

Через 17 дней документ будет направлен в Комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.