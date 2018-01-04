Третья цифровая революция Грег Сателл

4.01.2018, 15:57

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Грег Сателл

Фото: digitaltonto.com

Ряд компаний уже разработали прототипы квантовых компьютеров и нейроморфных чипов.

История всех инноваций обычно описывается по общему сценарию. Кого-то озаряет некая идея, и это заставляет человека работать и менять мир. Но на самом деле, так происходит очень редко. Гораздо чаще об отличной идее никто не знает, потому что она никому не нужна.

Игнац Земмельвейс осознал, что банальное мытье рук может резко сократить заболеваемость, но его посчитали шарлатаном, и он умер в психиатрической больнице. Честер Карлсон пробовал продать свою идею копировальной машины Xerox 20-ти разным фирмам, но ему все отказывали. Джиму Эллисону потребовалось три года, чтобы найти инвесторов для проекта по иммунотерапии рака.

Правда в том, что инновация – это не одно случайное событие, а целый процесс: открытие – проектирование – трансформация. И часто именно стадия трансформации является наиболее сложной и занимает самое продолжительное время. Поэтому, если у вас просто есть прорывная идея, это еще не означает, что есть кто-то, кто знает, что с ней делать. Инновации требуют от нас изменить, в том числе, свое поведение.

Что нам дал XX век

Как объясняет американский писатель Роберт Гордон, развитие в XX веке было в значительной степени обусловлено двумя технологиями – электричество и двигатель внутреннего сгорания. И в обоих случаях эти технологии не соответствовали своему времени. Электричество не помогло увеличить производительность труда на заводах, которые были спроектированы для паровых машин. Нужно было адаптироваться к новым реалиям. Автомобили также потребовали, как новых производственных технологий, так и новой инфраструктуры. Конвейер Генри Форда обеспечил всех машинами, но потребовалось еще много времени для строительства дорог и автозаправочных станций. В конце концов, автомобиль изменил наше общество, повседневную жизни и работу людей.

Вторая половина 20-го века прошла под знаком двух цифровых революций. Первая, рожденная в результате компьютерного прорыва Алана Тьюринга, начала набирать обороты в конце 1950-х годов. Для широкой публики все проходило почти незаметно, но это помогло автоматизировать многие процессы и научные расчеты.

Вторая цифровая революция началась в 1968 году с исследований Дугласа Энгельбарта и в 1984 году захватила общественное сознание с Macintosh. Однако понадобилось еще более 10 лет, чтобы персональные компьютеры подключить к интернету. И это в конце 90-х годов привело к росту производительности труда.

Третья цифровая революция

Сейчас мы находимся на заре Третьей цифровой революции. В каком-то смысле, 2020-е годы могут оказаться повторением 1920-х годов. Солнечная энергетика, электромобили и беспилотные машины будут соседствовать со старыми технологиями. Но что по-настоящему будет революционным в 21-м столетии, это новая компьютерная архитектура, которая будет взаимодействовать с технологиями дополненной реальности, и навсегда изменит то, как мы живем и работаем.

Великая трансформация

Основные элементы следующей технологической эры уже созданы. Ряд компаний уже разработали прототипы квантовых компьютеров и нейроморфных чипов. Выпуск коммерческих версий можно ожидать в ближайшие пять лет.

Однако технология сама по себе не может изменить мир. Ученые и инженеры могут предоставить только инструменты. Остальным нужно будет выяснить, с этим всем делать. Чтобы внедрить новые возможности в нашу жизнь, могут потребоваться десятилетия.

В начале 20-го века никто не знал, как будет выглядеть завод, который работает на электричестве, или как функционирует система шоссе. Только в 1950-е годы электроприборы стали обычным явлением в каждом доме, а транспортная инфраструктура изменила то, как мы живем.

Поэтому сегодня мы можем сказать лишь то, что будущее будет другим. Изменения, которые произойдут в ближайшие несколько десятилетий, скорее всего, затмят все, что мы видели прежде. Пока сложно представить, как будут выглядеть эти новые технологии. Вот почему инновации нуждаются в исследовании. Мы должны быть открыты для новых возможностей и новых решений.

Грег Сателл, «Новое время»