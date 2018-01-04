Уволили воспитательницу садика в Светлогорске, из которого сбежали дети 8 4.01.2018, 15:55

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Начальнику отдела образования Светлогорского райисполкома объявили выговор.

Уволена воспитатель светлогорского детсада №21, откуда сбежали три мальчика, сообщили БелТА в пресс-центре Министерства образования. Создана комиссия для проведения расследования инцидента, она проводит проверку по данному факту.

«Вопрос о соответствии занимаемой должности заведующего ясли-садом №21 будет рассмотрен после окончания расследования. Воспитатель уволена по декрету №5 от 15 декабря 2014 года «Об усилении требовании к руководящим кадрам и работникам организаций». Объявлен выговор начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского райисполкома», - проинформировали в пресс-центре.

Министр образования Игорь Карпенко назвал ЧП, произошедшее с детьми, сбежавшими из детсада в Светлогорске, «вопиющим случаем» и «грубейшим нарушением», сообщает tut.by.

— Вопиющий случай, произошедший с воспитанниками детского сада № 21 Светлогорска, является следствием грубейшего нарушения педагогическими работниками своих должностных обязанностей, формального отношения к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования, отсутствия контроля со стороны руководителя и воспитателя учреждения за обеспечением безопасности воспитанников, — заявил министр образования Игорь Карпенко.

В облисполкомы, Мингорисполком и рай (гор)исполкомы минобразования направило письмо «Об усилении ответственности за создание безопасных условий жизнедеятельности воспитанников в учреждениях дошкольного образования».

— Обращено внимание на необходимость принятия безотлагательных мер по исключению случаев халатного отношения педагогических работников к своим должностным обязанностям, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 3 января в Светлогорске трое малышей ушли из детского сада и уехали на дизеле в другой город. Хватились детей, когда за ними в сад пришли родители, а тех не оказалось на месте. Мальчикам 3−4 года. Детей в вагоне обнаружили железнодорожники.